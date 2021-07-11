11 Temmuz 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Berke Özer göz dolduruyor

Berke göz dolduruyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.07.2021

Harun ve Oytun’un ayrılmasıyla yeni sezonda 2. kaleci olması beklenen Berke Özer, takımla çalışmalarda dikkatleri çekiyor. Genç kaleci dün ayak tenisinde gösterdiği performans ve röveşatalarıyla oyunculara taş çıkarttı. Altay’la rekabete hazır olduğunu gösterdi.

Harun ve Oytun'un ayrılmasıyla yeni sezonda 2. kaleci olması beklenen Berke Özer, takımla çalışmalarda dikkatleri çekiyor. Genç kaleci dün ayak tenisinde gösterdiği performans ve röveşatalarıyla oyunculara taş çıkarttı. Altay'la rekabete hazır olduğunu gösterdi.
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