Fenerbahçe'de Berke Özer göz dolduruyor

Harun ve Oytun’un ayrılmasıyla yeni sezonda 2. kaleci olması beklenen Berke Özer, takımla çalışmalarda dikkatleri çekiyor. Genç kaleci dün ayak tenisinde gösterdiği performans ve röveşatalarıyla oyunculara taş çıkarttı. Altay’la rekabete hazır olduğunu gösterdi.

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Harun ve Oytun'un ayrılmasıyla yeni sezonda 2. kaleci olması beklenen Berke Özer, takımla çalışmalarda dikkatleri çekiyor. Genç kaleci dün ayak tenisinde gösterdiği performans ve röveşatalarıyla oyunculara taş çıkarttı. Altay'la rekabete hazır olduğunu gösterdi.