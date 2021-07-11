11 Temmuz 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mauricio Lemos’un Aris'e transferi yattı

Lemos’un transferi yattı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.07.2021

Son dakika transfer haberleri: Mauricio Lemos’un Aris’e transferinde kulüpler anlaşamadı. Yunan ekibinin, Uruguaylı stoperi bedelsiz kiralamak istediği, Fenerbahçe’nin ise sözleşmeye 2.5 milyon euro’luk zorunlu satın alma maddesi eklemek istemesi nedeniyle görüşmelerin sonlandırıldığı bildirildi. (FB spor haberi)

Mauricio Lemos'un Aris'e transferinde kulüpler anlaşamadı. Yunan ekibinin, Uruguaylı stoperi bedelsiz kiralamak istediği, Fenerbahçe'nin ise sözleşmeye 2.5 milyon euro'luk zorunlu satın alma maddesi eklemek istemesi nedeniyle görüşmelerin sonlandırıldığı bildirildi.
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