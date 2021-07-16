16 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci'ye Premier Lig'den talip var!

İrfan Can'a Premier Lig'den talip var!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.07.2021

Fenerbahçe'nin Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, Avrupa transfer piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli yıldız için en ciddi taliplerden birisi de Premier Lig ekibi Newcastle United. İngiliz kulübünün teknik patronu Steve Bruce'un İrfan'ı bir süredir izlediği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Newscastle United'ın teknik patronu Steve Bruce'un İrfan Can Kahveci'yi uzun süredir izlettiği belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberde, Bruce'un teknik ve beceri oranı yüksek bir oyuncu aradığı belirtilirken, Fotomaç'ın derlediği habere göre; 25 yaşındaki Kahveci'nin bu profile uyduğu aktarıldı. İrfan Can, A Milli Takım'ın Euro 2020 finallerinde İsviçre filelerine gönderdiği tek golü atmıştı. Bu arada İrfan Can dün 26. yaş gününü kutladı. Yönetim, Kahveci'yi Twitter'dan kutladı.

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