16 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Hulk transferinde iyi haber! Sözleşmesindeki o madde...

Fenerbahçe yeni sezona yeni bir golcüyle başlamak istiyor. Geçtiğimiz sezon verim alınmayan Samatta ve Thiam'ın yerine yıldız bir forvet almak isteyen sarı lacivertliler, gözüne Brezilyalı santrfor Hulk'u kestirdi. Kanarya'nın yeni hocası Vitor Pereira'nın da eski öğrencisi olan Hulk, "Gelirim" yanıtını verdi. Öte yandan sözleşmesindeki o madde ise Kanarya'yı umutlandırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Hulk transferinde iyi haber! Sözleşmesindeki o madde...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.07.2021

F.Bahçe'de hücum bölgesi için araştırmalar dört koldan sürerken, listede bulunan isimlerden Hulk konusunda önemli bilgiler ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; sarı lacivertlilerin kadrosuna katmayı planladığı Brezilyalı'nın, 31 Aralık 2022 tarihine kadar ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ile sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Hulk transferinde iyi haber! Sözleşmesindeki o madde...

Ancak Hulk, bedelsiz olarak imza attığı Atletico MG ile yaptığı anlaşmaya, "İstediği zaman bedelsiz olarak ayrılır" maddesi koydurdu. 35 yaşındaki forvet, başka bir kulüple anlaşma sağlarsa Brezilya ekibi oyuncu için bonservis bedeli talep edemeyecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Hulk transferinde iyi haber! Sözleşmesindeki o madde...

VEDAT VE SÖRLOTH SEÇENEKLERİ MASADA

Hulk'un menajerinin yıllık talebinin 4 milyon Euro olduğu, oyuncunun ise 2 senelik sözleşme istediği ifade edildi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın Çin'in Shanghai Port takımından öğrencisi olan Hulk ile bir görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Hulk transferinde iyi haber! Sözleşmesindeki o madde...

Fenerbahçe, bu konuyla ilgili henüz net karar vermedi. Yönetim, listesinde bulunan başka golcülerin durumunu da yakından takip ediyor. Vedat Muriqi ve Sörloth gibi oyuncuların kiralanması durumu söz konusu olursa Hulk'tan vazgeçilecek.

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