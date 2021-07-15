Fenerbahçe'den Lazio'ya rekor bonservis bedeliyle transfer olan Vedat Muriqi, Serie A'da beklenen performansı gösteremedi. İtalyan kulübünden ayrılması ve Kanarya'ya geri dönmesi de gündeme gelen Kosovalı golcü açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Çaykur Rizespor'daki performansıyla parlayan ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç, 17.5 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibi Lazio'nun yolunu tutmuştu. Sarı-lacivertlilere geri döneceği gündeme gelen Kosovalı golcü geleceği hakkında İtalyan basınına bir röportaj verdi.

SERIE A'DA KALMAK İSTİYOR

Lazio Style Radio'ya konuşan Vedat Muriç, kariyerine Serie A'da devam etmek ve bu sezon başarılı bir performans sergilemek istiyor. Futbolcu, yeni sezonda Lazio'da çıkış yapacağına inanıyor.

"BU YIL HERKES GERÇEK MURIQI'Yİ GÖRECEK"

Muriqi, "Kendimi iyi hissediyorum. Lazio'da oynamak önemli. Bu yıl geri dönüşü gerçekleştirecek şansa sahip olduğumu düşünüyorum. Geçen sezon istediğim gibi geçmedi. Takıma katılış sürecimde koronavirüse yakalandım, sonra sakatlıklarım oldu. Umarım bu sezon gerçek Muriç'i herkes görür. Bu sezon bunu göstermek için önemli" diye konuştu.

"SARRI DÜRÜST BİR ADAM"

Hatırlanacağı üzere futbolcunun geleceğinin Maurizio Sarri'ye bağlı olduğu ve futbolcunun Lazio'nun gelecek planları arasında yer almadığı iddia edilmişti. Muriç bu konuda, "Sarri ile dinamikleri konuştuk. Onunla çalışmak çok güzel. Koçla hep birlikteyken konuştuk. Özel olarak konuşmadık. Zaten dürüst bir teknik adam. Özel bir konuşma yapmaya gerekyok. Zaten sahadaki herkesle konuşyor. Önemli olan ne istediğini anlamak" ifadelerini kullandı.

YENİ TAKTİK İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?

Lazio'da yeni taktiksel plan hakkında ise Muriç, "İleride ikili ya da üçlü oynamak farklıdır. Sarri, dünyanın en iyi teknik adamlarından biri. Önde üçlü de oynayabiliriz. Bu teknik direktörümüzün kararı. Onun planına sadık kalacağız ve sahada bizden istediklerini en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

LAZIO'DA KAÇ GOL ATTI?

Golcü futbolcu Vedat Muriç geçen sezon Lazio'da 34 maçta oynadı ve 2 gol üretti. Futbolcu, Fenerbahçe'de 2019-20 sezonunda 36 maçta 17 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.

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