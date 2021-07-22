Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini belirledi! Alexander Sörloth, Rhian Brewster, Andrea Petagna... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. 3 kulvarda mücadele edecek olan Fenerbahçe'de, teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria'yı getiren Fenerbahçe, transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Listeye son olarak Alexander Sörloth, Rhian Brewster, Andrea Petagna gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)
Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;
ALEIX VIDAL
Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından yeni sağ bek arayan Fenerbahçe, bir dönem Barcelona ve Sevilla formaları da giyen Aleix Vidal ile ilgileniyor.
DARIO BENEDETTO
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye menajerlerden sürpriz bir teklif geldi. Sarı laciverli ekibe Marsilya forması giyen Dario Benedetto önerildi. Benedetto, Fenerbahçeli yetkililer tarafından veto edildi.
SEBASTIAN DRIUSSI
Fenerbahçe'de gündeme gelen isimler arasında Sebastian Driussi de yer aldı. Menajerler aracılığı ile önerilen yıldız isim, reddedildi.
ANDREA PETAGNA
Fenerbahçe'de forvet için arayışlar devam ederken, geçtiğimiz sezonu SPAL'de geçiren Petagna gündeme geldi. Yeni Asır'ın haberine göre, Fenerbahçe, 26 yaşındaki santrfor için Napoli'ye iki yıllık kiralama üçüncü yılda ise satın alma opsiyonlu transfer teklifi sunduğu öne sürüldü.
RHIAN BREWSTER
Liverpool'dan 26 milyon euro bonservis ile transfer edilen Brewster, çıktığı 30 maçta beklentilerin altında bir performans sergileyince gözden düştü. Fenerbahçe, yıldız futbolcu için devreye girdi. Yıldız isim için kiralama teklifi yapılacak.
ALEKSANDAR MITROVIC
Fulham ile Mitrovic'i kiralamak için görüşen Fenerbahçe, oyuncunun ve kulübünün 4'er milyon euro istemesiyle transferi ağırdan almaya karar verdi.
ALEXANDER SÖRLOTH
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Norveçli yıldız Alexander Sörloth için girişimler devam ederken, son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05 de devreye girdi. Sörloth'un geleceği merak konusu oldu.
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