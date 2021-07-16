16 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Hedefte Andriy Yarmolenko ve Paulinho var...

Fenerbahçe yeni sezonun hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı lacivertliler yeni hocası Vitor Pereira önderliğinde 7 sezona çıkan şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Kanarya geçtiğimiz sezon verim alamadığı bölgeler için önemli transferler yapacak. Sarı lacivertlilerin transfer hedefleri ise Brezilyalı Paulinho ile Yarmolenko... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Hedefte Andriy Yarmolenko ve Paulinho var...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.07.2021

Transfer çalışmalarını sessiz ve derinden sürdüren Fenerbahçe'de Paulinho ve Andriy Yarmolenko konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilya basını, Çin ekibi Guangzhou ile yollarını ayıran Paulinho yarışında sarı-lacivertli takımın bir adım önde olduğunu duyurdu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Hedefte Andriy Yarmolenko ve Paulinho var...

32 yaşındaki orta sahanın başka teklifler de almasına rağmen Avrupa'da kalmak istemesi nedeniyle Fenerbahçe'yi tercih etme olasılığının çok yüksek olduğu ifade ediliyor. Anlaşmanın 2 yıllık olacağı da iddialar arasında...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Hedefte Andriy Yarmolenko ve Paulinho var...

EURO 2020'DE 2 GOL ATTI

Kanada yapılacak takviye konusunda ise Andriy Yarmolenko ismi yeniden öne çıktı... Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin, solak yıldız için kulübü West Ham United'a resmi teklif yaptığı ileri sürüldü. İngiliz ekibinin bir senelik kontratı kalan Yarmolenko'nun satışına sıcak baktığı belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Hedefte Andriy Yarmolenko ve Paulinho var...

31 yaşındaki futbolcu, EURO 2020 finallerinde Ukrayna Milli Takımı ile çıktığı 5 karşılaşmada 2 gol kaydetmişti. Andriy Yarmolenko'nun Premier Lig'de ise 47 kez giydiği West Ham United formasıyla 7 gol+3 asisti bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Hedefte Andriy Yarmolenko ve Paulinho var...

Ukrayna Milli Takımı'nın demirbaşlarından Yarmolenko, ulusal formayı 99 kez terletti, 42 gole imza attı. Dinamo Kiev'de parlayan (340 maç/137 gol/90 asist) Andriy, 2017'de 25 milyon euro bonservis bedeliyle gittiği Dortmund'da bir sezon (26 maç/6 gol/6 asist) oynadıktan sonra 20 milyon euro karşılığında West Ham'ın yolunu tutmuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fırtına istiyordu! Kanarya oluyor Fırtına istiyordu! Kanarya oluyor
Kanarya'dan ses getirecek transfer! Gökhan'ın yeri onunla dolacak Kanarya'dan ses getirecek transfer! Gökhan'ın yeri onunla dolacak
Vitor Pereira aradı! Hulk Tamam dedi Vitor Pereira aradı! Hulk "Tamam" dedi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör