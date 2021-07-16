16 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Gökhan Gönül'ün yerine Aleix Vidal...

Kanarya'dan ses getirecek transfer! Gökhan'ın yeri onunla dolacak
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.07.2021

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde önemli ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan takıma dönen Gökhan Gönül ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Kanarya, deneyimli futbolcunun yerini ise bir dönem Barcelona'da da forma giymiş olan Aleix Vidal ile dolduracak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Gökhan Gönül'le yollarını ayıran Fenerbahçe, sağ bek arayışlarını sürdürürken Portekiz basını Sevilla'dan ayrılan Aleix Vidal'i sarılacivertlilere yazdı. Record'un haberine göre İspanyol oyuncu ile ilk temas kuruldu. Sabah'ın derlediği habere göre; tecrübeli futbolcunun Benfica'nın da listesinde olduğu ancak Portekiz ekibinin kadrosundaki 5 sağ bek oyuncusundan en az 2-3'üyle vedalaşmadan bu transferi yapamayacağı belirtildi. F.Bahçe'nin teklifinin ve ilgisinin daha önde olduğuna vurgu yapıldı. 31 yaşındaki Vidal, kontratının bittiği Sevilla'da geçen sezon 19 maça çıkmış bir de asist yapmıştı.

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