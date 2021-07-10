10 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin Yarmolenko ve Kolasinac planı! Transferde Mesut Özil taktiği

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de takımın başına Vitor Pereira'nın getirilmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız verildi. Portekizli teknik adam önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren sarı-lacivertliler, Andriy Yarmolenko ve Sead Kolasinac transferleri için bastırıyor. Sarı-lacivertliler, kulüpleriyle olan sözleşmeleri devam eden iki yıldız futbolcuyu takıma kazandırmak için Mesut Özil'in transferinde izlediği yoldan ilerleyecek. İşte Yarmolenko ve Kolasinac transferinin tüm detayları... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin Yarmolenko ve Kolasinac planı! Transferde Mesut Özil taktiği
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.07.2021

Şampiyonluk hasretini yeni sezonda bitirmeye kararlı olan Fenerbahçe transferde dikkatli ilerliyor. Limitleri aşmak istemeyen sarılacivertliler, hedefindeki Andriy Yarmolenko ve Sead Kolasinac için pazarlıkları titiz şekilde yürütüyor. Birer yıllık kontratları kalan Yarmolenko, West Ham'da; Kolasinac da Arsenal'de kadroda düşünülmüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin Yarmolenko ve Kolasinac planı! Transferde Mesut Özil taktiği

Fotomaç'ın haberine göre; Kanarya, kulüplerinin yüksek maliyetlerinden kurtulmak istediği iki oyuncuyu Mesut Özil'deki gibi bonservis ödemeden ya da başarı bonusu ile renklerine bağlamayı planlıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin Yarmolenko ve Kolasinac planı! Transferde Mesut Özil taktiği

OYUNCULAR GELMEYE HAZIR
Sarı lacivertlilerin iki yıldız ile yapılan görüşmelerde aşama kaydettiği, transfer için kulüplerinden onay beklendiği gelen haberler arasında. Kanatlarda oynayan Ukraynalı Yarmolenko, Euro 2020'de 2 gol+2 asistlik performansıyla öne çıktı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin Yarmolenko ve Kolasinac planı! Transferde Mesut Özil taktiği

31 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de ise 47 maçta 7 gol+3 asiste imza attı. Sol bek Kolasinac ise Arsenal formasıyla Premier Lig'de 78 maça çıkıp, 2 gol+13 asistlik katkı yaptı. 28 yaşındaki Bosnalı, ocak ayında kiralandığı Schalke'de ise Bundesliga'da 17 maça çıkıp 1 gol+1 asist üretti.

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