31 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de ise 47 maçta 7 gol+3 asiste imza attı. Sol bek Kolasinac ise Arsenal formasıyla Premier Lig'de 78 maça çıkıp, 2 gol+13 asistlik katkı yaptı. 28 yaşındaki Bosnalı, ocak ayında kiralandığı Schalke'de ise Bundesliga'da 17 maça çıkıp 1 gol+1 asist üretti.

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