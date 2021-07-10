Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin Yarmolenko ve Kolasinac planı! Transferde Mesut Özil taktiği
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de takımın başına Vitor Pereira'nın getirilmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız verildi. Portekizli teknik adam önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren sarı-lacivertliler, Andriy Yarmolenko ve Sead Kolasinac transferleri için bastırıyor. Sarı-lacivertliler, kulüpleriyle olan sözleşmeleri devam eden iki yıldız futbolcuyu takıma kazandırmak için Mesut Özil'in transferinde izlediği yoldan ilerleyecek. İşte Yarmolenko ve Kolasinac transferinin tüm detayları... (FB spor haberi)
Şampiyonluk hasretini yeni sezonda bitirmeye kararlı olan Fenerbahçe transferde dikkatli ilerliyor. Limitleri aşmak istemeyen sarılacivertliler, hedefindeki Andriy Yarmolenko ve Sead Kolasinac için pazarlıkları titiz şekilde yürütüyor. Birer yıllık kontratları kalan Yarmolenko, West Ham'da; Kolasinac da Arsenal'de kadroda düşünülmüyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Kanarya, kulüplerinin yüksek maliyetlerinden kurtulmak istediği iki oyuncuyu Mesut Özil'deki gibi bonservis ödemeden ya da başarı bonusu ile renklerine bağlamayı planlıyor.
OYUNCULAR GELMEYE HAZIR
Sarı lacivertlilerin iki yıldız ile yapılan görüşmelerde aşama kaydettiği, transfer için kulüplerinden onay beklendiği gelen haberler arasında. Kanatlarda oynayan Ukraynalı Yarmolenko, Euro 2020'de 2 gol+2 asistlik performansıyla öne çıktı.
31 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de ise 47 maçta 7 gol+3 asiste imza attı. Sol bek Kolasinac ise Arsenal formasıyla Premier Lig'de 78 maça çıkıp, 2 gol+13 asistlik katkı yaptı. 28 yaşındaki Bosnalı, ocak ayında kiralandığı Schalke'de ise Bundesliga'da 17 maça çıkıp 1 gol+1 asist üretti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası