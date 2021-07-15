Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira'dan sürpriz taktik!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, Csikszereda karşısında ilk kez takımın başında maça çıktı. Pereira Romanya takımı karşısında sarı lacivertlileri 3-4-3 dizilişiyle sahaya çıkardı. Portekizli hoca savunma üçlüsünde Lemos, Sadık Çiftpınar ve Caulker'a şans verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe yeni hocası Vitor Pereira yönetimindeki ilk hazırlık maçına çıkarken, sistem sürprizi yaşandı.
Portekizli teknik adam, Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda karşısındaki ilk hazırlık müsabakasında 3-4-3 sistemiyle sahaya sürdü. Daha çok alternatif oyuncuların yer aldığı ilk 11'de Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanatta tek başına görev alması dikkat çekti.
Öte yandan geçen sezonu kiralık olarak Karagümrük'te geçiren Kemal Ademi de forvette yer aldı.
İKİNCİ YARIDA KADRO DEĞİŞSE DE SİSTEM DEĞİŞMEDİ
Sarı lacivertlilerde ikinci yarıda kadro değişse de 3-4-3 sistemi değişmedi. Pereira maçın ikinci yarısında kalede yine Berke ile başlarken, savunma üçlüsünde Novak, Serdar Aziz ve Tisserand'ı kullandı. Öte yandan, Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Zajc, Caner, Mesut Özil, Samatta ve Serdar Dursun da ikinci yarının kadrosunda yer aldı.
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