10 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın sistemi ortaya çıktı

Pereira'nın sistemi ortaya çıktı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.07.2021

Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Vitor Pereira'nın sistemi de belli olmaya başladı. Portekizli çalıştırıcı, Emre Belözoğlu gibi hücuma yönelik bir futbol oynatacak. Sistemin anahtarı ise pres olacak.

Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Vitor Pereira'nın sistemi de belli olmaya başladı. Portekizli çalıştırıcı, Emre Belözoğlu gibi hücuma yönelik bir futbol oynatacak. Sistemin anahtarı ise pres olacak. Fotomaç'ın haberine göre; tecrübeli hoca, öğrencilerinden top rakibe geçtiği anda hemen prese başlamalarını istedi. Baskının tek kişiyle değil çok adamla yapılmasını da talep etti. Oyuncularla birebir görüşmeler yaparak fikirlerini yüz yüze anlatan Vitor, takımı kazanmaya motive ediyor.

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