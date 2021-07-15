15 Temmuz 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 2-0 Csikszereda (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Vitor Pereira galibiyetle başladı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 Giriş Tarihi: 15.07.2021

Fenerbahçe yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Romanya takımı Csikszereda'yı 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren goller 26. dakikada Sinan Gümüş ve 69. dakikada Serdar Aziz'den geldi.

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, ilk hazırlık maçına çıktı.

Romanya 2. Lig takımlarından Csikszereda'yı ağırlayan sarı-lacivertliler, her iki yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan golleri 26'da Sinan Gümüş ile 67'de Serdar Aziz kaydetti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira'dan sürpriz taktik!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'ye dönecek mi? Vedat Muriqi İtalyan basınına konuştu! F.Bahçe'ye dönecek mi? Vedat Muriqi İtalyan basınına konuştu!
Pereira'dan hazırlık maçında sürpriz taktik! Yeni sistem... Pereira'dan hazırlık maçında sürpriz taktik! Yeni sistem...
Fenerbahçe - Csikszereda | CANLI Fenerbahçe - Csikszereda | CANLI
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör