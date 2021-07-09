09 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor!

F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Saat 17.00’de ısınma hareketleriyle başlayan idman çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Ardından çift kale maç yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Saat 17.00'de ısınma hareketleriyle başlayan antrenman çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti.

Ardından çift kale maç yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını 10 Temmuz'da yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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