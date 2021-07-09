09 Temmuz 2021, Cuma
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Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor!
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Saat 17.00’de ısınma hareketleriyle başlayan idman çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Ardından çift kale maç yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Saat 17.00'de ısınma hareketleriyle başlayan antrenman çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti.
Ardından çift kale maç yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını 10 Temmuz'da yapacağı çalışmayla sürdürecek.
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