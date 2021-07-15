"Öncelikle bizim adımıza fantastik bir tecrübe olduğunu söyleyebilirim. Sezon sonrası direk olarak milli takım kampına katıldık, orada idmanlarımıza başladık. Sonrasında da grup maçlarına başladık. Portekiz, Fransa ve Almanya ile mücadele ettik. Kendi adıma gerçekten gururlu hissediyorum, aynı şekilde ülkem adına gururlu hissediyorum. İnanılmaz bir başarı elde ettiğimizi söyleyebilirim bu 3 maç için. Birinci maçta maalesef çok geride savunma yaptığımızı düşünüyorum, topa çok fazla sahip olamadık Portekiz karşısında ve dolayısıyla 84. dakikadan sonra golleri buldular. O maçı kaybettik. Fransa'ya karşı daha iyi oynadığımızı düşünüyorum, Portekiz maçından sonra. Daha özgüvenli bir şekilde oynadığımızı söyleyebilirim. Sonrasında oynadığımız maç Fransa'ya karşıydı, son Dünya şampiyonuna karşı oynadık ve gerçekten çok mutlu olduk, son grup maçımızdı. Almanya maçı özellikle yenseydik daha da ileriye gidebilirdik, gruptan çıkma şansımız vardı Almanya maçını kazansaydık. Her şeyi yaptığımızı düşünüyorum ama maalesef birkaç noktayı tam anlamıyla gerçekleştiremedik, olumlu olarak gerçekleştiremedik. Maç içerisinde iki kere öne geçme fırsatımız vardı fakat bunları değerlendiremedik. Günün sonunda 2-2'lik bir sonuç oldu bizim için. Ama netice itibarıyla genel olarak bizim adımıza fantastik bir tecrübeydi. Hem kendi ülkemdeki insanlar için hem bizler için performansımızdan dolayı da mutlu olduklarını düşünüyorum. Stadımızda 70 bine yakın taraftarımız da çok iyi bir maç çıkarmıştı. Covid durumundan dolayı da sıkıntılar çekiliyor aynı şekilde. Ama sonuç itibariyle pozitif hislerle bu turnuvayı noktalamış olduk."