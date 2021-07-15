Son dakika Fenerbahçe haberleri: Attila Szalai'den şampiyonluk açıklaması
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana taraftarın sevgilisi olan Atilla Szalai, Fenerbahçe'nin resmi televizyonuna açıklamalarda bulundu. Macar yıldız, gelecek sezon hedefleri, taraftar ve EURO 2020 hakkında da değerlendirmelerde bulundu. İşte o konuşmanın tamamı... (FB haberleri)
Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai, sarı lacivertlilerin resmi yayın organına konuştu. İşte o sözler...
"Öncelikle bizim adımıza fantastik bir tecrübe olduğunu söyleyebilirim. Sezon sonrası direk olarak milli takım kampına katıldık, orada idmanlarımıza başladık. Sonrasında da grup maçlarına başladık. Portekiz, Fransa ve Almanya ile mücadele ettik. Kendi adıma gerçekten gururlu hissediyorum, aynı şekilde ülkem adına gururlu hissediyorum. İnanılmaz bir başarı elde ettiğimizi söyleyebilirim bu 3 maç için. Birinci maçta maalesef çok geride savunma yaptığımızı düşünüyorum, topa çok fazla sahip olamadık Portekiz karşısında ve dolayısıyla 84. dakikadan sonra golleri buldular. O maçı kaybettik. Fransa'ya karşı daha iyi oynadığımızı düşünüyorum, Portekiz maçından sonra. Daha özgüvenli bir şekilde oynadığımızı söyleyebilirim. Sonrasında oynadığımız maç Fransa'ya karşıydı, son Dünya şampiyonuna karşı oynadık ve gerçekten çok mutlu olduk, son grup maçımızdı. Almanya maçı özellikle yenseydik daha da ileriye gidebilirdik, gruptan çıkma şansımız vardı Almanya maçını kazansaydık. Her şeyi yaptığımızı düşünüyorum ama maalesef birkaç noktayı tam anlamıyla gerçekleştiremedik, olumlu olarak gerçekleştiremedik. Maç içerisinde iki kere öne geçme fırsatımız vardı fakat bunları değerlendiremedik. Günün sonunda 2-2'lik bir sonuç oldu bizim için. Ama netice itibarıyla genel olarak bizim adımıza fantastik bir tecrübeydi. Hem kendi ülkemdeki insanlar için hem bizler için performansımızdan dolayı da mutlu olduklarını düşünüyorum. Stadımızda 70 bine yakın taraftarımız da çok iyi bir maç çıkarmıştı. Covid durumundan dolayı da sıkıntılar çekiliyor aynı şekilde. Ama sonuç itibariyle pozitif hislerle bu turnuvayı noktalamış olduk."
TARAFTARIMIZIN DESTEK VEREN MESAJLARINDAN DOLAYI ÇOK ÇOK MUTLU OLDUM
"Taraftarımıza, taraftarlarımıza bir minnet borçluyum. Onların desteklerini turnuva boyunca hissettim ve gerçekten de çok mutlu oldum. Taraftarımızın destek veren mesajlarından dolayı çok çok mutlu oldum. Onlara bu anlamda çok teşekkür ederim."
TEKRAR BURAYA DÖNMEK HARİKA BİR HİS
"Öncelikle performansımdan dolayı söylediğiniz cümlelerden dolayı sizlere teşekkür ederim. Tabii ki de tüm takım arkadaşlarımı çok özledim. Buradaki herkesi, sizleri, çalışanları… özlediğimi söyleyebilirim. Milli takımla son maçımızı oynadıktan sonra 2 haftalık bir tatil sürecim vardı ve ailemle birlikte vakit geçirdim. Takıma katılmadan önce medikal testlerimiz olmuştu, onlara katıldım. Tabii ki de tekrar buraya dönmek harika bir his. İnsanlar tarafından tekrar sıcak bir şekilde karşılanmak benim gerçekten çok çok mutlu etti. Ben burada olmaktan dolayı çok ama çok mutluyum. Takımla beraber yeniden idmanlara başlıyor olmak benim için büyük bir mutluluk."
ÇOK AMA ÇOK SIKI VE İYİ ÇALIŞTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM
"Hocamızla ve yardımcı hocalarımızla görüşme imkanım oldu. Birazcık da sohbet edebildik. Herkese 'merhaba' deme fırsatım oldu. İdmandan önce tüm takım arkadaşlarımla da görüştüm. Onların hepsi bana 'hoş geldin' dedi ve sıcak bir şekilde karşıladı. Dolayısıyla kendimi mutlu hissettim. Dünkü idmanımız da harika geçti. Çok ama çok sıkı ve iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Umuyorum ki bu şekilde devam ederiz."
ŞU ANDA İTİBAREN YENİ SEZONU, YENİ REKABETİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM
"Kendimi çok iyi hissediyorum. Geri döndüğümden dolayı, buraya geldiğimden dolayı gerçek anlamda çok ama çok mutluyum. Fiziksel ve mental anlamda iyi seviyede olduğumu düşünüyorum. İki haftayı tatil yaparak geçirmiştim. Ailemle beraberdim ve onlarla vakit geçirme fırsatı bulmak benim için çok büyük mutluluktu. Aynı şekilde onlarla futbol oynama imkanım olmuştu. Benim için harikaydı."
HER SENE HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK VE KUPALAR KAZANMAK
"Hedefimiz bu yıl da şampiyonluk, tabii ki her yıl olduğu gibi. Her sene hedefimiz şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Bunun için de sıkı ve yoğun bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Kendimizi sürekli olarak geliştirmemiz gerekiyor. Adım adım, maç maç sürekli hatalarımızı geliştirmek durumundayız. Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz, bu da hedeflerimizden bir tanesi. Bunu da söylediğim gibi çalışarak, hatalarımızı düzelterek, eksik yönlerimizi gidererek yapabiliriz. Umuyorum ki her şey bu anlamda güzel olacak gelecek için."
"Taraftarımızdan her zaman pozitif geri dönüşler alıyorum. Takım adına şunu da söyleyebilirim ki bizim taraftarımız gerçekten harika! Takım içerisindeki herkes bunu hissediyor. Dün antrenman sonunda taraftarımızla burada konuşma fırsatımız oldu. Benim için gerçekten harika bir histi. Beni yanlarına çağırdılar, birbirimize 'merhaba' dedik ve küçük de olsa iletişim kurma durumumuz oldu. Tabii ki bu küçük anlar bizler için çok anlamlı. Biz, en iyi taraftara sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Fenerbahçe taraftarı en iyi taraftar. Biz de onlara bütün mutlulukları vermek istiyoruz."
"Taraftarlarımızın bize şüphesiz çok büyük katkısı olacak. Zaten herkesin de bildiği üzere harika taraftarlarımızla bu statta oynamanın hayali bile zor bir şey, inanılmaz bir his olacağını düşünüyorum. Bu anlamda da çok sabırsızım. Bir an önce taraftarlarımızın karşısında oynamayı bekliyorum."
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