Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yardımcı antrenör Volkan Demirel'in takımdan ayrıldığını açıkladı. Koç, Demirel'in kendi ayakları üzerinde durmak istediği için kendi isteğiyle kulüpten ayrıldığını söylerken, "Volkan Demirel, kendi ayakları üzerinde durmak ve ayrılmak istediğini ifade etti. Ben biraz pres yaptım, kal ve bu tecrübeli kadroyla deneyim kazan dedim. Ama o istemedi ve iddialı bir tarih vererek o tarihte Fenerbahçe'ye teknik direktör olacağını söyledi." ifadelerini kullandı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Koç, 2002 yılından bu yana sarı-lacivertli takımda görev alan Demirel'in kulüpten ayrıldığını açıkladı. Ali Koç, açıklamasında "Volkan Demirel, kendi ayakları üzerinde durmak ve ayrılmak istediğini ifade etti. Ben biraz pres yaptım, kal ve bu tecrübeli kadroyla deneyim kazan dedim. Ama o istemedi ve iddialı bir tarih vererek o tarihte Fenerbahçe'ye teknik direktör olacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulüpten ayrılan Volkan Demirel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"YOLUMA DEVAM ETMEYE ÇALIŞACAĞIM"

"Çok futbolcular, çok teknik direktörler geldi. Hepsinin gelişi için bir basın toplantısı düzenlendi. Ama ilk defa bir antrenör, eski futbolcu için böyle bir toplantı düzenleniyor. Bana verdiğiniz değer için çok teşekkür ederim. 20 yıl önce buraya girdiğimde; delikanlı, henüz ne yapacağını bilmeyen bir genç vardı. Ama şu an 40 yaşında ne yapacağını bilen, kararlı bir Volkan var. Hedeflerim var, yoluma devam etmeye çalışacağım."

"AYRILIK KARARINI SEZON SONUNDA VERMİŞTİM"

"Ayrılma kararını sezon bitiminde vermiştim. 2 senedir Fenerbahçe'de antrenörlük yapıyorum ve çok güzel imkanlarla çalıştım. Ersun Yanal'ın ekibiyle birlikte ve son dönemde de Emre Belözoğlu ile birlikte elimizden geleni yapmaya çalıştık. Erol Bulut hocamızla da öyle. Artık kendi başıma bir şeyler yapabileceğimi hissettim ve bu kararı aldım. Pereira gelmeden önce de takımla çalışma ortamı buldum. Yardımcı olan Zeki ve Fatih hocama teşekkür ediyorum."

" O FOTOĞRAFA GİRMEME SEBEBİM..."

"Bir fotoğraf var, o fotoğrafa girmeme sebebim üstümün sivil olması. Hocama gidip teşekkür ettim."

"3-4 OPSİYONUM VAR"

"Önümde çok güzel bir kariyer olacağını düşünüyorum. Bu kariyeri de elimden geldiği kadar Fenerbahçe'ye layık bir şekilde yürütmek istiyorum. Şu an için 3-4 tane opsiyonum var. Konuşmalar var, isteyenler var. Onları değerlendirmek için biraz zaman gerekiyor. Aceleye gerek yok, doğru kararı vermeye çalışacağım."

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