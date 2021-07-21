21 Temmuz 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Paulinho, Aleksandar Mitrovic, Jose Izquierdo... | Fb haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Vitor Pereria yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkacak. Transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam eden Kanarya'nın listesine Paulinho, Aleksandar Mitrovic, Jose Izquierdo gibi isimler eklendi. İşte Fenebrahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Paulinho, Aleksandar Mitrovic, Jose Izquierdo... | Fb haberleri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.07.2021

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Paulinho, Aleksandar Mitrovic, Jose Izquierdo... | Fb haberleri

ALEIX VIDAL

Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından yeni sağ bek arayan Fenerbahçe, bir dönem Barcelona ve Sevilla formaları da giyen Aleix Vidal ile ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Paulinho, Aleksandar Mitrovic, Jose Izquierdo... | Fb haberleri

JOSE IZQUIERDO

Son olarak Brighton forması giyen 29 yaşındaki Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Jose Izquierdo da gündeme dahil edildi. Fenerbahçe, yıldız isim ile temaslarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Paulinho, Aleksandar Mitrovic, Jose Izquierdo... | Fb haberleri

ALEKSANDAR MITROVIC

Fulham ile Mitrovic'i kiralamak için görüşen Fenerbahçe, oyuncunun ve kulübünün 4'er milyon euro istemesiyle transferi ağırdan almaya karar verdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Paulinho, Aleksandar Mitrovic, Jose Izquierdo... | Fb haberleri

PAULINHO

Galatasaray'ın da gündemine gelen Brezilyalı yıldız Paulinho'nun, sarı-lacivertlilerin yaptığı teklife olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Paulinho, Aleksandar Mitrovic, Jose Izquierdo... | Fb haberleri

XERDAN SHAQIRI

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Shaqiri'de flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, İsviçreli yıldız için devreye girdi. Sarı lacivertli ekip satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Paulinho, Aleksandar Mitrovic, Jose Izquierdo... | Fb haberleri

ANDRIY YARMOLENKO

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Andriy Yarmolenko'da flaş bir gelişme yaşandı. Kanat ve forvet bölgesinde oynayan Ukraynalı oyuncu için kulübü West Ham United, bonservisinde indirim yaptı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Paulinho, Aleksandar Mitrovic, Jose Izquierdo... | Fb haberleri

RAFINHA

Barcelona, PSG gibi takımlarda forma giyen Rafinha, Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Yeni Asır'ın haberine göre, Wijnaldum transferi sonrası PSG'nin, Rafinha'yı kadroda düşünmemesi üzerine harekete geçen Kanarya, Fransız kulübün kapısını çalarak nabız yokladı.

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