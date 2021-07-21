Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Paulinho, Aleksandar Mitrovic, Jose Izquierdo... | Fb haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Vitor Pereria yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkacak. Transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam eden Kanarya'nın listesine Paulinho, Aleksandar Mitrovic, Jose Izquierdo gibi isimler eklendi. İşte Fenebrahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)
Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;
ALEIX VIDAL
Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından yeni sağ bek arayan Fenerbahçe, bir dönem Barcelona ve Sevilla formaları da giyen Aleix Vidal ile ilgileniyor.
JOSE IZQUIERDO
Son olarak Brighton forması giyen 29 yaşındaki Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Jose Izquierdo da gündeme dahil edildi. Fenerbahçe, yıldız isim ile temaslarını sürdürüyor.
ALEKSANDAR MITROVIC
Fulham ile Mitrovic'i kiralamak için görüşen Fenerbahçe, oyuncunun ve kulübünün 4'er milyon euro istemesiyle transferi ağırdan almaya karar verdi.
PAULINHO
Galatasaray'ın da gündemine gelen Brezilyalı yıldız Paulinho'nun, sarı-lacivertlilerin yaptığı teklife olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.
XERDAN SHAQIRI
Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Shaqiri'de flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, İsviçreli yıldız için devreye girdi. Sarı lacivertli ekip satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak.
ANDRIY YARMOLENKO
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Andriy Yarmolenko'da flaş bir gelişme yaşandı. Kanat ve forvet bölgesinde oynayan Ukraynalı oyuncu için kulübü West Ham United, bonservisinde indirim yaptı.
RAFINHA
Barcelona, PSG gibi takımlarda forma giyen Rafinha, Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Yeni Asır'ın haberine göre, Wijnaldum transferi sonrası PSG'nin, Rafinha'yı kadroda düşünmemesi üzerine harekete geçen Kanarya, Fransız kulübün kapısını çalarak nabız yokladı.
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