Fenerbahçe resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz açıklaması yapıldı. Sarı lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Bu hain plana izin vermeyen, canları pahasına dik durarak bu tuzağı sona erdiren milletimizin tüm bireylerine ve kurumlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor; vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

FETÖ adlı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'da tüm ülkemize yönelik yaptığı darbe girişiminin 5. yılında;



Bu hain plana izin vermeyen, canları pahasına dik durarak bu tuzağı sona erdiren milletimizin tüm bireylerine ve kurumlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor; vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz.



Her zaman ülkesinin emrinde olan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak dile getiriyoruz ki;



Türkiye Cumhuriyeti, sahip olduğu asil değerlerle Atatürk'ün izinde ilelebet yaşayacak; FETÖ ve benzeri terör örgütlerine hiçbir zaman teslim olmayacaktır.



FETÖ'nün sahnelediği kumpaslardan kendi lehlerine fayda sağlamaya çalışanlara hiçbir zaman geçit verilmeyecektir.



Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Temmuz Kumpasının 10.yıl dönümü vesilesiyle Başkanımız Ali Koç'a gönderdiği mektupta dile getirdiği,



"FETÖ'nün, yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişiminin, Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğradığı, bu terör örgütünün demokrasimize ve istiklalimize yönelik hamlelerinin çoğunun akim kalmasında, kulübümüzün yürüttüğü hak arama çabasının önemli payı olduğu" gerçeğini de bir kez daha vurguluyor;



Ülke olarak FETÖ'yü binlerce kez lanetlediğimiz darbe girişiminin 5.yılında, terör örgütünün Fenerbahçemize karşı giriştiği kumpası hala destekleme cüretinde olanlara 'durdukları yerin terör örgütünün yanı olduğunu' bir kez daha hatırlatıyoruz.

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