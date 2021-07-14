14 Temmuz 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika basketbol haberleri: THY Euroleague'de fikstür belli oldu! Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko derbi maçı ne zaman? İşte detaylar...

THY Euroleague'de fikstür belli oldu!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 14.07.2021

Avrupa'nın 1 numaralı basketbol organizasyonu THY Euroleague'de fikstür çekimi yapıldı. Son şampiyon Anadolu Efes ve bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun maç takvimi belli oldu. Peki, ilk maç hangi tarihte, derbi maçı ne zaman? İşte detaylar...

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