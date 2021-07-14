Son dakika transfer haberleri: Flaş Paulinho iddiası! "Fenerbahçe ile anlaştı"
Geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitiren ve gelecek yıl şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Serdar Dursun ve Steven Caulker'la kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli takım için Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Kanarya'nın bonservisi elinde olan Paulinho ile büyük ölçüde anlaştığı kaydedilirken, teknik direktör Vitor Pereira'nın bu transferde ısrarcı olduğu belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Serdar ve Caulker transferiyle sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe için önemli bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Brezilya Milli Takımı'nın da formasını giyen Paulinho ile anlaştığı ileri sürüldü. Brezilya'nın önemli haber sitelerinden UOL'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde; F.Bahçe'nin 32 yaşındaki orta sahanın transferinde somut adımlar attığını ve büyük ölçüde uzlaşma sağlandığını yazdı. Teknik direktör Pereira'nın Sambacı'nın transferi konusunda ısrarcı olduğu da ifade edildi.
"2 TAKIMDAN KİRALAMA TEKLİFİ GELDİ"
Sözleşmesinin sona erdiği Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile yollarını ayıran Paulinho, daha önce Brezilya basınına geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Brezilya'dan 2 takımdan kiralama teklifi geldi. Ben de oynamak istediğim için istekliydim. Sonra gerçekleşmedi. Avrupa'dan da resmi bir teklif geldi." Çin ekibiyle geçtiğimiz sezon 42 resmi karşılaşmaya çıkan Paulinho, bu karşılaşmalarda 24 kez rakip fileleri havalandırmış, 8 de asist yapmıştı.
487 MAÇ 130 GOL 55 ASİST
Profesyonel kariyerinde 487 maça çıkan Paulinho, bu karşılaşmalarda 185 gole direkt katkı sağladı. 130 kez rakip fileleri havalandıran Sambacı, 55 de asist yaptı. Kariyerinde 3 kırmızı gören Brezilyalı orta saha, 57 kez de sarı kartla cezalandırıldı.
GUSTAVO İLE KAVUŞACAKLAR!
Paulinho, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Gustavo ile birlikte bir dönem Brezilya Milli Takımı'nda forma giydi. Konfederasyon Kupası'nı kazandıkları 2013'te Brezilya'nın vazgeçilmezleri olan ikilinin, bu kez sarı-lacivertli forma altında buluşmaları bekleniyor.
BARÇA İLE ZİRVEYE ÇIKTI
Kariyerinin en iyi dönemini Çin ile geçen sezon yaşayan Paulinho, 32 gole direkt katkı sağladı. 42 maçta 24 gol, 8 asistlik performans sergileyen Brezilyalı, kariyerinde de birçok kupa kazandı. Çin Ligi'nde 5 kez şampiyonluk yaşayan Sambacı, 2017-18'de Barcelona ile İspanya'da şampiyonluk kupasını kaldırdı. Yıldız futbolcu, Brezilyalı Milli Takımı ile 2013'te Konfederasyon Kupası'nda da mutlu sona ulaştı.
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