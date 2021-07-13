13 Temmuz 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Miha Zajc'a Genoa'nın ardından Torino da talip oldu!

Zajc'a İtalya'dan bir talip daha!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.07.2021

Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'da kiralık olarak geçiren Miha Zajc, oradaki sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı lacivertlilere geri döndü. Kanarya'nın yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Sloven oyuncu için, bir başka İtalyan kulübü Torino da devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Genoa ile kiralık sözleşmesi biten Miha Zajc'a bir başka İtalyan ekibi Torino talip oldu. Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-beyazlı kulübün, Sloven orta saha için Fenerbahçe'ye teklif yapacağı bildirildi. Genoa da Zajc'ın bonservisini almak istemiş ancak yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı. Geçen sezon Genoa formasıyla 33 karşılaşmaya çıkıp 1 gol+3 asist üreten 27 yaşındaki Zajc, Topuk Yaylası'nda takımla çalışmalarını sürdürüyor. Kadroda düşünülmeyen Sloven futbolcunun, en uygun teklifi veren takıma gönderilmesi bekleniyor.

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