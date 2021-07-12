Son dakika transfer haberi: Hollanda devi Ajax Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır için geliyor!
Fenerbahçe'nin 2 sezondur kalesini koruyan Altay Bayındır, özellikle bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın en çok ses getiren kalecileri arasına girdi. 5 büyük ligden bir çok takımın transfer listesinde bulunan 23 yaşındaki file bekçisi için en ciddi adaylardan birisi, Hollanda'nın Ajax takımı. Hollanda ekibi yıldız oyuncu için Kanarya'nın kapısını çalacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe 'de transfer piyasasının bir diğer gözde ismi de Altay Bayındır. Ajax, genç file bekçisini uzun süredir takip ediyordu. Hollanda ekibi, bu transferi bitirmek için, kalecisi Andre Onana'nın satılmasını bekliyordu. İlk olarak Arsenal ile adı anılan Onana, bu transfer gerçekleşmeyince Lyon ile masaya oturdu ve her konuda anlaşmaya vardı. Hollanda ve Fransa basınına göre bu transfer her an açıklanabilir. Ajax, Onana'yı satar satmaz Altay Bayındır için harekete geçecek.
20 MİLYON EURO!
Kırmızı-Beyazlılar'ın futbol direktörü Marc Overmars'ın genç file bekçisi için İstanbul'a bizzat gelip Fenerbahçe ile masaya oturması bekleniyor. Fanatik'in haberine göre; sarı lacivertliler, Berke Özer nedeniyle Altay'ın satılmasına Szalai'ye oranla daha sıcak bakıyor. Ancak yönetimin başarılı kaleciyi ucuza yollamaya hiç niyeti yok. Ajax ile yapılacak görüşmede Fenerbahçe'nin masaya 20 milyon Euro'luk taleple oturması bekleniyor.
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