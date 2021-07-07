O DA DÖNMEYE HAZIR

Yaz tatili için geldiği Bodrum'da sürekli F.Bahçe sorusuyla karşılaşan Muriç'in tekrar Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Sarı-lacivertli takımın yöneticileri ve birçok futbolcusuyla sürekli iletişim halinde olan yıldız futbolcunun her an Topuk Yaylası'ndaki kampa katılabileceği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 34 resmi karşılaşmaya çıkan 1.94'lük oyuncu, bu maçlarda 2 kez rakip fileleri havalandırmış, bir de asist yapmıştı. İtalya'daki performansı nedeniyle birçok kez eleştiri oklarının hedefinde kalan Vedat Muriç için geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve Beşiktaş'ın da devreye girdiği ileri sürülmüştü.

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