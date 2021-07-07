Son dakika transfer haberi: Aşıklar kavuşuyor! Fenerbahçe'de Vedat Muriqi an meselesi
Yeni sezon transfer harekatını sürdüren Fenerbahçe'de, girişimler devam ediyor. Üst seviye bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertliler, Lazio'nun takımda düşünmediği Vedat Muriqi için tekrar devreye girdi. Kosovalı santrforu kiralamak isteyen Kanarya, İtalyan devine teklifini yaptı. Artık imzanın gelmesi an meselesi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle F.Bahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç'te yine sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fotomaç'ın haberine göre, ara transfer döneminden bu yana sarı-lacivertlilerin gündemine gelen Kosovalı golcü için bu kez çok ciddi adımlar atılıyor. Başkan Ali Koç, tekrar Çubuklu'yu giymesini istediği 27 yaşındaki oyuncunun transferiyle bizzat kendisi ilgilenirken, İtalyan ekibine teklif iletildi. Muriç'i kiralamayı hedefleyen Fenerbahçe Yönetimi, Lazio'ya teklifini iletti. İtalyanlar'ın 2.5 milyon euro olan yıllık ücretinin karşılanması halinde Muriç'i kiralamaya sıcak baktıkları öğrenildi.
O DA DÖNMEYE HAZIR
Yaz tatili için geldiği Bodrum'da sürekli F.Bahçe sorusuyla karşılaşan Muriç'in tekrar Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Sarı-lacivertli takımın yöneticileri ve birçok futbolcusuyla sürekli iletişim halinde olan yıldız futbolcunun her an Topuk Yaylası'ndaki kampa katılabileceği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 34 resmi karşılaşmaya çıkan 1.94'lük oyuncu, bu maçlarda 2 kez rakip fileleri havalandırmış, bir de asist yapmıştı. İtalya'daki performansı nedeniyle birçok kez eleştiri oklarının hedefinde kalan Vedat Muriç için geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve Beşiktaş'ın da devreye girdiği ileri sürülmüştü.
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