12 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Luiz Gustavo açıklamalarda bulundu!

Luiz Gustavo'dan flaş sözler! Elimden geldiği kadar...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 Giriş Tarihi: 12.07.2021

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo, Topuk Yaylası Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Brezilyalı yıldız, "Ben mesleğimi yaparken her güne son günümmüş gibi bakıyorum. Hayatta başardığım her şeyi futbola borçluyum. Kaç yaşına kadar oynarım bilmiyorum ama kendime iyi bakıyorum ve elimden geldiği kadar futbola devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de, kamp çalışmaları devam ediyor. Topuk Yaylası'nda teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde sezon öncesi antrenmanlarını sürdüren sarı lacivertlilerde, Luiz Gustavo basının karşısına geçti.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Brezilyalı yıldız, saçlarını neden kestirdiğine de açıklık getirdi.

İşte Luiz Gustavo'nun o sözleri;

"Kamp çok iyi geçiyor. Geçen seneki düzeltmemiz gereken şeyleri iyileştirmek için çalışıyoruz, herkes çok konsantre, herkes hocamızın isteklerini yapmaya çalışıyor."

"Burada 3. sezonum hedefim şampiyonluk. Daha iyi olmamız gerekiyor. Kolektif olmalıyız, sorumluluklarımızı bilmeliyiz çünkü her şeyden önce kulüp gelir."

"Antrenörün hangi dili konuştuğundan ziyade onun istediklerini çok iyi anlamamız gerekiyor."

"Saçımı daha önce oğlum için uzatmıştım. Şimdi o kestirince ben de kestirdim."

"Vitor Pereira geçen sezonu çok iyi analiz edecektir ki aynı hataları yapmayalım."


"Geçen sene çok fazla değişiklik olmuştu. Çok fazla giden ve gelen oyuncu vardı. Dolayısıyla biz aslında istediğimiz seviyede birlik olmuş bir takım haline gelemedik. Bu sene de düzeltmek istediğimiz konulardan bir tanesi bu."

"Taraftarların olması pozitif etki edecektir bize. Futbol taraftarla çok daha güzel."

"Ben mesleğimi yaparken her güne son günümmüş gibi bakıyorum. Hayatta başardığım her şeyi futbola borçluyum. Kaç yaşına kadar oynarım bilmiyorum ama kendime iyi bakıyorum ve elimden geldiği kadar futbola devam etmek istiyorum."

"Sezon öncesi hazırlık dönemi çok iyi gidiyor. Herkes sorumluluğunu biliyor ve şampiyonluk istiyor. Sahada takım olabilirsek şampiyon olacağımızı biliyoruz."

Luiz Gustavo'dan flaş sözler! Gustavo'dan flaş sözler! "Elimden geldiği kadar..."

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