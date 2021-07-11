11 Temmuz 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Andriy Yarmolenko atağı!

F.Bahçe'den Yarmolenko atağı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.07.2021

Geçtiğimiz yıl hücum bölgesinden gerekli skor katkısını alamayan Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunda bu açığı kapatmak istiyor. Mutlak bir forvet transferi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin forvet ve sağ kanat bölgesinde oynayabilen Andriy Yarmolenko için ısrarı sürüyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Ukrayna Milli Takımı'nın 31 yaşındaki sağ kanadı Andriy Yarmolenko için temaslarını sürdürüyor. Yönetim, teknik direktör Vitor Perreira'nın ısrarla alınmasını istediği yıldız futbolcuyla ilgili son hamleyi yaptı. Ukrayna basını İngiltere Premier Lig'de West Ham forması giyen futbolcuyla, Fenerbahçe temasının devam ettiğini yazdı. EURO 2020'de 5 maçta 2 gol, 2 asist yaparak başarılı bir performans sergileyen Andriy Yarmolenko'nun kulübünde kalma ihtimalinin zayıf olarak gösterildiği haberde, Fenerbahçe'nin güçlü bir aday olduğu yorumu yapıldı.

Pereira'ya tam yetki! Caner ve Ozan... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Boupendza için dev teklif! 2 futbolcu takasta kullanılacak Boupendza için dev teklif! 2 futbolcu takasta kullanılacak
Kanarya'ya Tangocu kanat! Fransız devi de istiyor Kanarya'ya Tangocu kanat! Fransız devi de istiyor
Lemos’un transferi yattı Lemos’un transferi yattı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör