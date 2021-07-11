Geçtiğimiz yıl hücum bölgesinden gerekli skor katkısını alamayan Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunda bu açığı kapatmak istiyor. Mutlak bir forvet transferi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin forvet ve sağ kanat bölgesinde oynayabilen Andriy Yarmolenko için ısrarı sürüyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Ukrayna Milli Takımı'nın 31 yaşındaki sağ kanadı Andriy Yarmolenko için temaslarını sürdürüyor. Yönetim, teknik direktör Vitor Perreira'nın ısrarla alınmasını istediği yıldız futbolcuyla ilgili son hamleyi yaptı. Ukrayna basını İngiltere Premier Lig'de West Ham forması giyen futbolcuyla, Fenerbahçe temasının devam ettiğini yazdı. EURO 2020'de 5 maçta 2 gol, 2 asist yaparak başarılı bir performans sergileyen Andriy Yarmolenko'nun kulübünde kalma ihtimalinin zayıf olarak gösterildiği haberde, Fenerbahçe'nin güçlü bir aday olduğu yorumu yapıldı.

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