VAN PERSIE ELİNİ SIKMAMIŞTI

Hürriyet'in haberine göre; Yedek bırakıldığı için kendisinin elini sıkmayan, oyuna alırken taktik verme girişimini el kol hareketleriyle reddeden Van Persie karşısında hem taraftar hem yönetimin isteğiyle geri adım attırılan Pereira, o dönem Caner Erkin ve Nani'den de benzer tavırlar görmüş ve bu tatsızlıklar sahaya da yansıyıp şampiyonluğun kaybedilmesine yol açmıştı.

İşte Topuk Yaylası'nda gözlemlenen Pereira'nın şimdiki ile ilk dönemi arasındaki farklar...