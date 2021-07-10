10 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'ya tam yetki! Caner Erkin ve Ozan Tufan...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu. Portekizli hoca sarı lacivertli takımın başında idmanlara çıkmaya başladı. Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kanarya'da, Pereira'ya sınırsız yetki verildi. Bu karar sonra Pereira daha özgüvenli ve otoriter olarak çalışmaya başladı. Tüm bunların yanı sıra Caner Erkin ve Ozan Tufan'dan dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'ya tam yetki! Caner Erkin ve Ozan Tufan...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.07.2021

Fenerbahçe'deki ilk döneminde özellikle Robin van Persie ile yaşadığı sorun nedeniyle güçsüzleştirilerek başarısızlığa sürüklenen teknik direktör Vitor Pereira, geniş yetkilerle geldiği ikinci döneminde kimsenin gözünün yaşına bakmadan hedefine yürümekte kararlı gözüküyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'ya tam yetki! Caner Erkin ve Ozan Tufan...

VAN PERSIE ELİNİ SIKMAMIŞTI

Hürriyet'in haberine göre; Yedek bırakıldığı için kendisinin elini sıkmayan, oyuna alırken taktik verme girişimini el kol hareketleriyle reddeden Van Persie karşısında hem taraftar hem yönetimin isteğiyle geri adım attırılan Pereira, o dönem Caner Erkin ve Nani'den de benzer tavırlar görmüş ve bu tatsızlıklar sahaya da yansıyıp şampiyonluğun kaybedilmesine yol açmıştı.

İşte Topuk Yaylası'nda gözlemlenen Pereira'nın şimdiki ile ilk dönemi arasındaki farklar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'ya tam yetki! Caner Erkin ve Ozan Tufan...

PEREIRA DA DEĞİŞTİ, TAKIM DA... KİMSEYE TOLERANS YOK

1- Yönetim tarafından tam yetkiyle göreve getirildiği için hiçbir futbolcuya karşı en ufak toleransı ve affı olmayacağı gözüküyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'ya tam yetki! Caner Erkin ve Ozan Tufan...

YARDIMCILARI DA ÇOK DİSİPLİNLİ

2- Sadece kendisi değil, beraberinde getirdiği 5 kişilik ekibi de tavizsiz. Sürekli oradan oraya koşturup talimat yağdırıyorlar.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'ya tam yetki! Caner Erkin ve Ozan Tufan...

TÜRKİYE'Yİ VE TÜRK İNSANININ ÖZELLİKLERİNİ ÖĞRENDİ

3- ilk döneminde zorlanmasının önemli sebebi, Türkiye'yi tanımamasıydı. Artık böyle bir sorunu yok. Ülkemizde neler yapılırsa ve yapılmazsa başarıya ulaşılacağını öğrendi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'ya tam yetki! Caner Erkin ve Ozan Tufan...

OZAN TUFAN VE CANER FAKTÖRÜ

4- Geçmişte birlikte çalıştığı Ozan Tufan ve Caner Erkin, kendisinin özellikleri takım arkadaşlarına anlatarak işini kolaylaştırıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'ya tam yetki! Caner Erkin ve Ozan Tufan...

ALİ KOÇ, SINIRSIZ YETKİ VE TAM DESTEK VERDİ

5- Başkan Ali Koç'tan "Samandıra'ya düzelt. Disiplin ve takım ruhu mükemmel olsun. Kimsenin gözünün yaşına bakma, tam yetkilisin" sözünü aldığı için daha özgüvenli.

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