Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 5 oyuncu kamptan ayrıldı!
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıkları için Düzce'de kampa giren Fenerbahçe, günü çift idmanla tamamladı. Sarı lacivertlilerde, 5 futbolcu Topuk Yaylası kampından ayrıldı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın talimatıyla Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam İstanbul'a gönderildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra kondisyon ağırlıklı oyunlarla süren idman, şut çalışmasının ardından yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, 12 Temmuz'da yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
GENÇ OYUNCULAR KAMPTAN AYRILDI
Fenerbahçe'de 5 futbolcu Topuk Yaylası kampından ayrıldı.
Teknik direktör Vitor Pereira'nın talimatıyla Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam İstanbul'a gönderildi.
Söz konusu oyuncular çalışmalarına Samandıra'da devam edecek.
Fenerbahçe'de bu oyuncuların kamptan ayrılmasıyla tesislerde 30 futbolcu kaldı.
Kampa 13 Temmuz'da katılacak Zanka ve Attila Szalai ile Samandıra'da ekibe dahil olacak Enner Valencia'yla bu sayı 33'e yükselecek.
TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli takımın antrenmanına yoğun ilgi gösterdi.
Yaklaşık bin kadar Fenerbahçeli taraftar, idmandan yaklaşık yarım saat önce yaylaya gelirken, daha sonra antrenmanı yakından izleyebilmeleri için kısmen içeri alındılar.
Tellerin ardından idmanı takip eden taraftarlar, meşale ve tezahüratlarla takıma destek verdi.
ALİ KOÇ TESİSLERDEN AYRILDI
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, tesislerden ayrıldı.
Sabaha saatlerinde helikopterle tesislere gelen Ali Koç, futbolcularla sohbet ettikten sonra yöneticiler Burak Kızılhan, Ömer Temelli, Selahattin Baki ve Özgür Özaktaç'la birlikte teknik direktör Vitor Pereira'yla bir toplantı gerçekleştirdi.
Başkan Koç, akşam antrenmanı öncesinde İstanbul'a döndü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası