11 Temmuz 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 5 oyuncu kamptan ayrıldı!

F.Bahçe'de 5 oyuncu kamptan ayrıldı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.07.2021

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıkları için Düzce'de kampa giren Fenerbahçe, günü çift idmanla tamamladı. Sarı lacivertlilerde, 5 futbolcu Topuk Yaylası kampından ayrıldı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın talimatıyla Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam İstanbul'a gönderildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra kondisyon ağırlıklı oyunlarla süren idman, şut çalışmasının ardından yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, 12 Temmuz'da yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

GENÇ OYUNCULAR KAMPTAN AYRILDI

Fenerbahçe'de 5 futbolcu Topuk Yaylası kampından ayrıldı.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın talimatıyla Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam İstanbul'a gönderildi.

Söz konusu oyuncular çalışmalarına Samandıra'da devam edecek.

Fenerbahçe'de bu oyuncuların kamptan ayrılmasıyla tesislerde 30 futbolcu kaldı.

Kampa 13 Temmuz'da katılacak Zanka ve Attila Szalai ile Samandıra'da ekibe dahil olacak Enner Valencia'yla bu sayı 33'e yükselecek.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli takımın antrenmanına yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık bin kadar Fenerbahçeli taraftar, idmandan yaklaşık yarım saat önce yaylaya gelirken, daha sonra antrenmanı yakından izleyebilmeleri için kısmen içeri alındılar.

Tellerin ardından idmanı takip eden taraftarlar, meşale ve tezahüratlarla takıma destek verdi.

ALİ KOÇ TESİSLERDEN AYRILDI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, tesislerden ayrıldı.

Sabaha saatlerinde helikopterle tesislere gelen Ali Koç, futbolcularla sohbet ettikten sonra yöneticiler Burak Kızılhan, Ömer Temelli, Selahattin Baki ve Özgür Özaktaç'la birlikte teknik direktör Vitor Pereira'yla bir toplantı gerçekleştirdi.

Başkan Koç, akşam antrenmanı öncesinde İstanbul'a döndü.

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