Son dakika spor haberi: Şili basını Fenerbahçe'nin flaş transferini duyurdu! Arturo Vidal...
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde de bu yönde adımlar atıyor. Sarı lacivertliler, orta saha bölgesi için Paulinho'nun haricinde bir isme daha talip oldu. Şili basınından La Cuarta'da yer alan bilgilere göre Kanarya, dünyaca ünlü futbolcu Arturo Vidal'e transfer teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. İtalyan devi Inter, Vidal için kolaylık da sağlayacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, çiçeği burnunda teknik direktörü Vitor Pereira ile yeni sezona başlayacak. Portekizli teknik adam, Topul Yaylası Tesisleri'nde yapılan çalışmalarda, takımdaki eksikleri belirledi.
Portekizli teknik adam, yönetimde transfere dair taleplerini iletirken Fenerbahçe için, sürpriz bir gelişme yaşandı. Şili basını, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı isteyeceğini ifade etti.
La Cuarta'da yer alan bilgilere göre Feenerbahçe ile beraber 2 kulüp, bonservisi Inter'de bulunan Arturo Vidal için devreye girmeye hazırlanıyor. Haberin detaylarında şu ifadelere yer verildi;
"Arturo Vidal, Inter'den ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre teknik direktör Antonio Conte, oyuncuyu gelecek sezon değerlendirmeyecek. Serie A devi, Conte'nin bu kararına saygı duyuyor.
Corriere dello Sport'un iddiası ise şu yönde: Inter, Arturo Vidal'ın yıllık aldığı 7 milyon euroluk maaşından kurtulmak istiyor ve bu sebeple oyuncunun ayrılığı için fedakarlık yapmaya hazır.
MAAŞININ BİR KISMINI ÖDEYECEKLER
Öte yandan Inter yetkilileri, Vidal için sürpriz bir karar aldı. Transfer için anlaşılmaya varılması halinde Inter, Vidal'in maaşının bir kısmını dahi ödemeye hazır durumda bulunuyor.
3 TAKIM TALİP OLDU
Vidal'ın geleceğine ilişkin sürpriz detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Şilili milli yıldız için, 2 takımın transfer teklifi yapmak için kapıda beklediği öne sürüldü. Bu takımlar, Rusya'nın Zenit kulübü ve Türkiye'den Fenerbahçe. Öte yandan Marsilya'nın da ilgisinin olabileceği iddia ediliyor."
ARTURO VIDAL KİMDİR?
22 Mayıs 1987'de Şili'de dünyaya gelen Arturo Erasmo Vidal Pardo, orta saha mevkiinde forma giymektedir. 34 yaşındaki futbolcu, 1.80 boyunda ve sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor.
Kariyeri boyunca Bayer Leverkusen, Bayen Münih, Barcelona ve Inter gibi üst a klas takımlarda forma giyen Arturo Vidal, 2007 yılından bu yana Şili milli takım formasını terletiyor. Vidal, 123 kez milli takımda forma giydi ve 32 gol üretti.
Arturo Vidal, kariyeri boyunca 583 müsabakada forma giyerken 107 gol, 76 asist üretti.
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