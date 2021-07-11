5 oyuncusuyla sözleşme yenileyen Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, son olarak Kayla McBride'ın da mukavelesinin yenilendiğini açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncusu Kayla McBride ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Namağlup şampiyon olduğumuz Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde final serisinin en değerli oyuncusu seçilen başarılı oyuncumuz Kayla McBride'ın sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmıştır." denildi.

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