Fenerbahçe Öznur Kablo Kayla McBride’ın sözleşmesini uzattı
5 oyuncusuyla sözleşme yenileyen Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, son olarak Kayla McBride'ın da mukavelesinin yenilendiğini açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncusu Kayla McBride ile yeni sözleşme imzaladı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Namağlup şampiyon olduğumuz Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde final serisinin en değerli oyuncusu seçilen başarılı oyuncumuz Kayla McBride'ın sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmıştır." denildi.
Namağlup şampiyon olduğumuz Herbalife Nutrition KBSL'de final serisinin en değerli oyuncusu seçilen başarılı oyuncumuz Kayla McBride'ın sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmıştır. ✍️💛💙— Fenerbahçe Öznur Kablo 🏆 (@fbkadinbasket) July 11, 2021
Kayla McBride'a Çubuklu formamız altında nice başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/xjup445kFb
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