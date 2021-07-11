CRISTIAN PAVON

Sarı- Lacivertliler'in, Boca Juniors ile 1 yıl daha sözleşemi daha olan Cristian Pavon'u gündemine aldığı öğrenildi. Pavon'un menajeriyle iletişime geçen Sarı-Lacivertli kurmaylar Boca kulübü ile de temas halinde.