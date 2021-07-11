Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Cristian Pavon, Abdallah Sima, Bendeguz Bolla... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria'yı getiren Fenerbahçe, transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Listeye son olarak Cristian Pavon, Abdallah Sima, Bendeguz Bolla gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)
Vitor Pereria, Fenerbahçe ile 2. dönemine başlıyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamı açıkladı. Fenerbahçe'de artık transferler teknik direktör ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...
ATAKAN ÇANKAYA
Ankaragücü formasıyla başarılı bir performans sergileyen Atakan Çankaya, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Sarı lacivertli ekip, yabancı sınırlaması sebebiyle genç ve potansiyeli yüksek yerli futbolculara yönelecek.
CRISTIAN PAVON
Sarı- Lacivertliler'in, Boca Juniors ile 1 yıl daha sözleşemi daha olan Cristian Pavon'u gündemine aldığı öğrenildi. Pavon'un menajeriyle iletişime geçen Sarı-Lacivertli kurmaylar Boca kulübü ile de temas halinde.
AURELIO BUTA
Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Aurelio Buta ısrarı devam ediyor. Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Sime Vrsaljko'yu transfer edemezse Buta'ya yoğunlaşacak.
BENDEGUZ BOLLA
Fenerbahçe, Macaristan Milli Takımı'nda da görev alan sağ bek Bendeguz Bolla ile ilgileniyor. Bolla EURO 2020'de süre alamadı.
SIME VRSALJKO
İtalyan gazeteci Nico Schira, sarılacivertlierin Sime Vrsaljko ile görüşmelere başladığını duyurarak, "Vrsaljko bu yaz Atletico Madrid'den ayrılabilir. Fenerbahçe Hırvat beki ikna etmek için 3 yıllık sözleşme teklifi hazırladı. Görüşmeler başladı" dedi.
BOUPENDZA
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon lige damga vuran Aaron Boupendza için yeni bir teklif ile Hatayspor'un kapısını çalacak. Kadroda yer almayan futbolardan birkaçını ve bir miktar para önerisi sunulacak.
ABDALLAH SIMA
Fenerbahçe'nin Slavia Prag'ın Senegalli açığı Abdallah Sima hakkında bilgi aldığı ileri sürüldü. West Ham'ın da radarında yer alan 20 yaşındaki oyuncu hem kanatlar hem forvette oynayabiliyor.
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