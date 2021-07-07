07 Temmuz 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Mesut Özil Sead Kolasinac'ı getiriyor!

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı renklerine bağladı. Sağ ve sol bek mevkilerini de güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, bonservisi Arsenal'de bulunan ve geçtiğimiz sezonu Schalke 04'te kiralık olarak tamamlayan Sead Kolasinac için harekete geçti. Kanarya'nın yıldızı Mesut Özil bu transfer için devreye girerken, eski takım arkadaşını ikna ettiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Mesut Özil Sead Kolasinac'ı getiriyor!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.07.2021

Teknik direktör sorununu Vitor Pereira ile çözen Fenerbahçe, artık transfere ağırlık verdi. Sarı lacivertli ekibin listesinde öncelik verdiği mevkilerin başında ise sağ ve sol bek bulunuyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Mesut Özil Sead Kolasinac'ı getiriyor!

Gökhan Gönül ile yeni sözleşme imzalamayan sarı-lacivertliler Atletico Madrid'in sağ beki Sime Vrsaljko için girişimlere başlarken, sol bek için Mesut Özil'in eski takımı Arsenal'de forma giyen Kolasinac'ı bitirme aşamasına geldi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Mesut Özil Sead Kolasinac'ı getiriyor!

Geçen sezonu kiralık olarak Alman ekibi Schalke'de geçiren, İngiliz kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi olan Sead Kolasinac için devreye eski takım arkadaşı ve yakın dostu Mesut Özil girdi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Mesut Özil Sead Kolasinac'ı getiriyor!

İspanyol Todofichajes internet sitesinin geçtiği ve Sabah'ın derlediği habere göre; 28 yaşındaki Boşnak yıldızı, Mesut Özil'in arayarak ikna ettiğini yazdı. Defansta da görev yapabilen oyuncuyu F.Bahçe, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Mesut Özil Sead Kolasinac'ı getiriyor!

Kariyerinde 352 resmi maça çıkan Kolasinac 28 gol, 39 asiste imza attı. Transfermarkt'a göre, 1.83 boyundaki Kolasinac'ın güncel piyasa değeri 6,5 milyon €.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
İtalyanlar duyurdu! F.Bahçe'den Dzeko bombası İtalyanlar duyurdu! F.Bahçe'den Dzeko bombası
Aşıklar kavuşuyor! F.Bahçe'de Vedat Muriqi an meselesi Aşıklar kavuşuyor! F.Bahçe'de Vedat Muriqi an meselesi
Devler düğmeye bastı! Ezgjan Alioski kapışması Devler düğmeye bastı! Ezgjan Alioski kapışması
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör