Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Mesut Özil Sead Kolasinac'ı getiriyor!
Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı renklerine bağladı. Sağ ve sol bek mevkilerini de güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, bonservisi Arsenal'de bulunan ve geçtiğimiz sezonu Schalke 04'te kiralık olarak tamamlayan Sead Kolasinac için harekete geçti. Kanarya'nın yıldızı Mesut Özil bu transfer için devreye girerken, eski takım arkadaşını ikna ettiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Teknik direktör sorununu Vitor Pereira ile çözen Fenerbahçe, artık transfere ağırlık verdi. Sarı lacivertli ekibin listesinde öncelik verdiği mevkilerin başında ise sağ ve sol bek bulunuyor.
Gökhan Gönül ile yeni sözleşme imzalamayan sarı-lacivertliler Atletico Madrid'in sağ beki Sime Vrsaljko için girişimlere başlarken, sol bek için Mesut Özil'in eski takımı Arsenal'de forma giyen Kolasinac'ı bitirme aşamasına geldi.
Geçen sezonu kiralık olarak Alman ekibi Schalke'de geçiren, İngiliz kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi olan Sead Kolasinac için devreye eski takım arkadaşı ve yakın dostu Mesut Özil girdi.
İspanyol Todofichajes internet sitesinin geçtiği ve Sabah'ın derlediği habere göre; 28 yaşındaki Boşnak yıldızı, Mesut Özil'in arayarak ikna ettiğini yazdı. Defansta da görev yapabilen oyuncuyu F.Bahçe, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
Kariyerinde 352 resmi maça çıkan Kolasinac 28 gol, 39 asiste imza attı. Transfermarkt'a göre, 1.83 boyundaki Kolasinac'ın güncel piyasa değeri 6,5 milyon €.
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