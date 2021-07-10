10 Temmuz 2021, Cumartesi

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Fenerbahçe Öznur Kablo 5 oyuncusunun sözleşmesini uzattı!

F.Bahçe'de 5 imza birden!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.07.2021

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, 5 oyuncusuyla sözleşme uzattı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda 5 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Kiah Stokes ile 3, kaptan Tuğçe Canıtez, Olcay Çakır Turgut, Satou Sabally ve Jasmine Thomas ile birer yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

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