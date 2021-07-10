Geçtiğimiz sezon forvet hattından yeterli katkıyı alamayan Fenerbahçe, hücum bölgesini güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin radarına son olarak Rennes'te forma giyen M'Baye Niang girdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Forvet bölgesi için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , gözünü Fransa'ya çevirdi. Vitor Pereira'nın talebi doğrultusunda harekete geçen Kanarya, Rennes'in Senegalli golcüsü M'Baye Niang'a kanca attı. Fanatik'in haberine göre; Fransız ekibi ile görüşmelere başlayan Sarı Lacivertli ekibin transferi kısa süre içerisinde nokta koymak istediği öğrenildi.

Rennes'in 26 yaşındaki forvetin yüksek maaşından kurtulmak için uygun bir bonservise göndermek istediği gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezon Rennes'de 12, Al Ahli'de ise 5 maça çıkan Niang, sadece 1 gol bulabildi.

M'BAYE NIANG KİMDİR?

Henüz 18 yaşında Milan'a 3.3 milyon Euro bedelle Caen'den transfer olan Niang, İtalyan devinde beklentilerin altında kaldı. Sırasıyla Montpellier, Genoa ve Watford'a kiralanan Senegalli forvet, Temmuz 2018'de 12 milyon Euro'ya Torino'ya, Temmuz 2019'da ise 15 milyon Euro'ya Rennes'e imza attı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Al-Ahli Cidde forması giyen yıldız oyuncunun Rennes ile Haziran 2023'e kadar söyleşmesi bulunuyor.

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