10 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Vitor Pereira sazı eline aldı! 5 oyuncu için karar...

Gelecek sezon çalışmaları için Düzce'de Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe, kadrosunda kalacak isimleri de bu kampta netleştirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, sazı eline aldı ve 5 oyuncu için kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Vitor Pereira sazı eline aldı! 5 oyuncu için karar...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.07.2021

Yeni sezon hazırlıklarını yeni teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'de tek hedef şampiyonluk.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira sazı eline aldı! 5 oyuncu için karar...

Portekizli hocanın oyuncularını oldukça yoğun ve disiplinli bir şekilde çalıştırdığı gözlenirken, yalnızca saha içi değil saha dışı konularda da hamleler yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira sazı eline aldı! 5 oyuncu için karar...

Özellikle transfer konusunda fikirlerini oluşturmaya başlayan Pereira, Fenerbahçe yönetimine ilk raporunu sunmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira sazı eline aldı! 5 oyuncu için karar...

Takımdaki bazı isimler için gelen teklifleri de değerlendirecek olan Pereira, gözden çıkarılabilecek isimler hakkında da fikirlerini bildirecek.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira sazı eline aldı! 5 oyuncu için karar...

Sarı-Lacivertliler'de öncelik özellikle forvet ve bek transferleri olarak göz çarparken, ilk transfer hamleleri bu mevkilere yapılacak.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira sazı eline aldı! 5 oyuncu için karar...

Bu transferlere kaynak oluşturmak için geçtiğimiz sezon istenilen performansın alınamadığı ya da yüksek maaaş verilen oyuncularla yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira sazı eline aldı! 5 oyuncu için karar...

Fenerbahçe'de Steven Caulker transferiyle stoper sayısı yediye yükselince adeta savaş çıktı.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira sazı eline aldı! 5 oyuncu için karar...

Szalai ve Caulker'ın yeri an itibarıyla garanti görünse rekabet üst seviyede.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira sazı eline aldı! 5 oyuncu için karar...

Takımda kalması beklenen isimler;

Fenerbahçe'de Vitor Pereira sazı eline aldı! 5 oyuncu için karar...

Tisserand

Fenerbahçe'de Vitor Pereira sazı eline aldı! 5 oyuncu için karar...

Serdar

Fenerbahçe'de Vitor Pereira sazı eline aldı! 5 oyuncu için karar...

Sadık

Fenerbahçe'de Vitor Pereira sazı eline aldı! 5 oyuncu için karar...

Takımdan ayrılması beklenen isimler;

Fenerbahçe'de Vitor Pereira sazı eline aldı! 5 oyuncu için karar...

Zanka

Fenerbahçe'de Vitor Pereira sazı eline aldı! 5 oyuncu için karar...

Lemos

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