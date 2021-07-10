Fenerbahçe'de Vitor Pereira sazı eline aldı! 5 oyuncu için karar...
Gelecek sezon çalışmaları için Düzce'de Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe, kadrosunda kalacak isimleri de bu kampta netleştirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, sazı eline aldı ve 5 oyuncu için kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Yeni sezon hazırlıklarını yeni teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'de tek hedef şampiyonluk.
Portekizli hocanın oyuncularını oldukça yoğun ve disiplinli bir şekilde çalıştırdığı gözlenirken, yalnızca saha içi değil saha dışı konularda da hamleler yapmaya hazırlanıyor.
Özellikle transfer konusunda fikirlerini oluşturmaya başlayan Pereira, Fenerbahçe yönetimine ilk raporunu sunmaya hazırlanıyor.
Takımdaki bazı isimler için gelen teklifleri de değerlendirecek olan Pereira, gözden çıkarılabilecek isimler hakkında da fikirlerini bildirecek.
Sarı-Lacivertliler'de öncelik özellikle forvet ve bek transferleri olarak göz çarparken, ilk transfer hamleleri bu mevkilere yapılacak.
Bu transferlere kaynak oluşturmak için geçtiğimiz sezon istenilen performansın alınamadığı ya da yüksek maaaş verilen oyuncularla yollar ayrılacak.
Fenerbahçe'de Steven Caulker transferiyle stoper sayısı yediye yükselince adeta savaş çıktı.
Szalai ve Caulker'ın yeri an itibarıyla garanti görünse rekabet üst seviyede.
Takımda kalması beklenen isimler;
Tisserand
Serdar
Sadık
Takımdan ayrılması beklenen isimler;
Zanka
Lemos
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