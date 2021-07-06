06 Temmuz 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İşte Vitor Pereira'nın defans tercihi

İşte Pereira'nın defans tercihi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.07.2021

Son dakika spor haberleri: Pereira’nın Fenerbahçe’den ilk döneminde gönderilmesinde 3’lü savunma oynatması da etkili olmuştu. Portekizli hocanın yeni dönemdeki tercihi merak konusu olurken, son takımı Shangai Port’taki istatistikleri buna ışık tutuyor. Pereira, Çin ekibinin başında çıktığı 117 maçın 43’ünde 3’lü savunmayı tercih etti. 74 maçta ise 4’lü defans kullandı. (FB spor haberi)

Pereira'nın Fenerbahçe'den ilk döneminde gönderilmesinde 3'lü savunma oynatması da etkili olmuştu. Portekizli hocanın yeni dönemdeki tercihi merak konusu olurken, son takımı Shangai Port'taki istatistikleri buna ışık tutuyor. Pereira, Çin ekibinin başında çıktığı 117 maçın 43'ünde 3'lü savunmayı tercih etti. 74 maçta ise 4'lü defans kullandı.
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