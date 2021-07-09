09 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Kolasinac için Arsenal'e yeni teklif!

F.Bahçe'den Kolasinac için Arsenal'e yeni teklif!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Vitor Pereira yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertli ekipte gözler yeni transferlere çevrilmiş durumda. Yönetim bir an önce Pereira'nın onay verdiği isimlerle söz keserek kampa katmanın hesaplarını yapıyor. Listedeki isimlerin başında ise Arsenal'de forma giyen Sead Kolasinac. (FB transfer haberi)

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

Fotomaç'ın haberine göre, sarı lacivertli ekip, transfer listesindeki isimlerden Boşnak sol bek Sead Kolasinac için yeni bir teklif yaptı.

Fenerbahçe'nin İngiliz devine 28 yaşındaki yıldızın maaşının yarısını karşılamayı teklif ettiği öğrenildi. Boşnak savunmacının kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi var.

SEZON AÇILIŞINA KATILDI

Fenerbahçe'nin sol beke istediği Sead Kolasinac, Arsenal'in sezon açılışına katıldı. İngiliz basını, 28 yaşındaki oyuncunun kadroda düşünülmediğini tekrarlarken, ayrılana kadar takımla çalışacağını duyurdu.

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