09 Temmuz 2021, Cuma
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Fenerbahçe'de Attila Szalai paylaşılamıyor! Leeds United da talip oldu
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı ve EURO 2020'de başarılı bir performans gösteren Attila Szalai'ye bir talip daha çıktı. Macar stopere West Ham United'ın ilgisi olduğu bilinirken, bir başka Premier Lig temsilcisi Leeds United da devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Macaristan Milli Takım forması ile EURO 2020'de çok iyi bir performans ortaya koyan Attila Szalai'ye İngiltere'den bir talip daha çıktı. Geçen sezon Apoel Limasol'dan 2 milyon Euro'ya alınan 23 yaşındaki oyuncu için başkan Ali Koç kapıyı 25 milyon Euro'dan açıyor.
Sabah'ın haberine göre; daha önce West Ham United nabız yoklarken, Leeds United da devreye girdi. F.Bahçe forması ile 22 maça çıkan ve 3 kez de gol bulan başarılı stoper konusunda F.Bahçe yönetimi indirime gitmeyi düşünmüyor. 25 milyon Euro'nun altında bir bedele satılmayacak.
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