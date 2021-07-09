Fotomaç'ta yer alan habere göre, geçen sezon Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Kemal Ademi'de hayal kırıklığı yaşayan yönetim bu kez işi daha sıkı tutuyor. İki türlü liste oluşturan sarı- lacivertliler, Türkiye'yi tanıyan ve Süper Lig'de başarılı olan Vedat Muriç ve Aaron Boupendza'yı ilk hedef olarak belirledi. İki oyuncu için de kulüplerinden yanıt bekleniyor.