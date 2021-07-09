Son dakika transfer haberi: Aaron Boupendza ve Vedat Muriqi derken Fenerbahçe'de forvet sürprizi olabilir!
Fenerbahçe Yönetimi, Spor Toto Süper Lig'de başarılı olan Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza için girişimlerini sürdürüyor. Dzyuba gibi tecrübeli 1-2 isimle de temasların sürdüğü kaydedildi. Transferde bu sezon forvet bölgesinde hata yapmak istemeyen Kanarya, işi sıkı tutuyor. Sarı lacivertlilerde forvet sürprizi de olabilir. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Bundesliga 2'nin gol kralı Serdar Dursun'u renklerine bağlayan Fenerbahçe'de forvete yapılacak ikinci ve esas takviye için çalışmalar devam ediyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, geçen sezon Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Kemal Ademi'de hayal kırıklığı yaşayan yönetim bu kez işi daha sıkı tutuyor. İki türlü liste oluşturan sarı- lacivertliler, Türkiye'yi tanıyan ve Süper Lig'de başarılı olan Vedat Muriç ve Aaron Boupendza'yı ilk hedef olarak belirledi. İki oyuncu için de kulüplerinden yanıt bekleniyor.
Golleriyle takımı taşıyacak kaliteli bir isim arayan yönetimin, yurt dışından da Artem Dzyuba ve birkaç isimle temasta olduğu öğrenildi. Zenit'te iyi kazanan Dzyuba'nın ayrılmaya çok istekli olmadığı ifade edilirken, sürpriz bir forvetle de görüşmelerin olduğu konuşuluyor.
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