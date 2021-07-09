09 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Aaron Boupendza ve Vedat Muriqi derken Fenerbahçe'de forvet sürprizi olabilir!

Fenerbahçe Yönetimi, Spor Toto Süper Lig'de başarılı olan Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza için girişimlerini sürdürüyor. Dzyuba gibi tecrübeli 1-2 isimle de temasların sürdüğü kaydedildi. Transferde bu sezon forvet bölgesinde hata yapmak istemeyen Kanarya, işi sıkı tutuyor. Sarı lacivertlilerde forvet sürprizi de olabilir. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Aaron Boupendza ve Vedat Muriqi derken Fenerbahçe'de forvet sürprizi olabilir!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.07.2021

Bundesliga 2'nin gol kralı Serdar Dursun'u renklerine bağlayan Fenerbahçe'de forvete yapılacak ikinci ve esas takviye için çalışmalar devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Aaron Boupendza ve Vedat Muriqi derken Fenerbahçe'de forvet sürprizi olabilir!

Fotomaç'ta yer alan habere göre, geçen sezon Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Kemal Ademi'de hayal kırıklığı yaşayan yönetim bu kez işi daha sıkı tutuyor. İki türlü liste oluşturan sarı- lacivertliler, Türkiye'yi tanıyan ve Süper Lig'de başarılı olan Vedat Muriç ve Aaron Boupendza'yı ilk hedef olarak belirledi. İki oyuncu için de kulüplerinden yanıt bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Aaron Boupendza ve Vedat Muriqi derken Fenerbahçe'de forvet sürprizi olabilir!

SÜRPRİZ OLABİLİR
Muriç için Lazio'ya kiralama teklifi yapılırken, Boupendza için Hatayspor'a son olarak kadroda düşünülmeyen oyuncular ile bir miktar para önerildiği gelen haberler arasında...

Son dakika transfer haberi: Aaron Boupendza ve Vedat Muriqi derken Fenerbahçe'de forvet sürprizi olabilir!

Golleriyle takımı taşıyacak kaliteli bir isim arayan yönetimin, yurt dışından da Artem Dzyuba ve birkaç isimle temasta olduğu öğrenildi. Zenit'te iyi kazanan Dzyuba'nın ayrılmaya çok istekli olmadığı ifade edilirken, sürpriz bir forvetle de görüşmelerin olduğu konuşuluyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Beşiktaş ve F.Bahçe'den Onyekuru bombası! G.Saray... Beşiktaş ve F.Bahçe'den Onyekuru bombası! G.Saray...
F.Bahçe'de ilk hedef Vrsaljko! B planı da hazır F.Bahçe'de ilk hedef Vrsaljko! B planı da hazır
F.Bahçe'den Kolasinac için Arsenal'e yeni teklif! F.Bahçe'den Kolasinac için Arsenal'e yeni teklif!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör