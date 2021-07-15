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SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un başkanlarından 15 Temmuz mesajı!

4 büyüklerin başkanlarından 15 Temmuz mesajı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 Giriş Tarihi: 15.07.2021

Süper Lig'in 4 büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un başkanları 15 Temmuz mesajında bulundu. Habertürk'te konuk oldukları programda gündeme dair konuşan Ahmet Nur Çebi, Ali Koç, Burak Elmas ve Ahmet Ağaoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümüne özel mesajlar da verdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

İşte 4 büyük Süper Lig kulübünün başkanlarından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü mesajları...

Ali Koç: Bugün 15 Temmuz, hain darbe girişiminin 5. yılı. Acı ve hüzünlü bir olay, aynı zamanda ülkemiz için gurur duyulacak bir olay. Ülkemizi bölmeye çalışan ve işgal etmeye çalışan bu hain terör örgütü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk halkının ayaklanması ve karşı durması ile püskürtülmüştür, kahramanca direndi Türk halkı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Emellerine kavuşamadılar. Acı bir gün aynı zamanda gurur tablosu gibi bir gün. Hayatlarını kaybedenleri saygıyla anıyorum. Keşke böyle bir gün olmasaydı.

Burak Elmas: Ali Başkanın söylediği gibi çok önemli bir süreç geçirdik 15 Temmuz'da, Türk halkı demokrasisine sahip çıktı, 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu mücadeleyi verenlere teşekkür ediyorum, umarım bir daha böyle bir gün yaşamayız.

Ahmet Ağaoğlu: 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlerken; Çanakkale'den Sarıkamış'a Kurtuluş Savaşın'dan 15 Temmuz'a vatan müdafaasında hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Ahmet Nur Çebi: Bugün 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Umuyorum ki tüm dünya bu ülkeye zarar veremeyeceklerini, bu tutumlarıyla ve tavırlarıyla yapamayacaklarını görmüşlerdir.

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