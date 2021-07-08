08 Temmuz 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Aaron Boupendza ısrarı sürüyor! Hatayspor'a yeni teklif yapıldı

Kanarya'nın Boupendza ısrarı! İşte yeni teklif...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.07.2021

Fenerbahçe gelecek sezona yeni bir forvetle başlamak istiyor. Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezonun devre arasından bu yana ilgilendiği Aaron Boupendza için Hatayspor ile dirsek temaslarını sürdürüyor. Kanarya, Gabonlu forvet için yeni bir teklif daha sundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Süper Lig'in gol kralı Aaron Boupendza'ya Fenerbahçe'nin ilgisi sürüyor. Fotomaç'ın haberine göre; Hatayspor'a bir miktar para ve takastan oluşan yeni bir teklif sunulduğu belirtiliyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sağ beke sürpriz aday! Bendeguz Bolla...

Takas olarak kadroda düşünülmeyen isimler önerilirken, Hatayspor'un kararı bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerin, Gabonlu forvetin menajeri ile anlaştığı bildirildi. Hatayspor önerilen şartları kabul ederse, Boupendza kadroya dahil edilecek. 24 yaşındaki oyuncu, ligde bu sezon 22 gol attı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Kanarya'dan 3 bomba birden! Mutlu son çok yakın Kanarya'dan 3 bomba birden! Mutlu son çok yakın
F.Bahçe'den sağ beke sürpriz aday! Szalai'nin vatandaşı... F.Bahçe'den sağ beke sürpriz aday! Szalai'nin vatandaşı...
F.Bahçe umduğunu bulamadı! 35 milyondan oldular F.Bahçe umduğunu bulamadı! 35 milyondan oldular
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör