Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Aaron Boupendza ısrarı sürüyor! Hatayspor'a yeni teklif yapıldı

Fenerbahçe gelecek sezona yeni bir forvetle başlamak istiyor. Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezonun devre arasından bu yana ilgilendiği Aaron Boupendza için Hatayspor ile dirsek temaslarını sürdürüyor. Kanarya, Gabonlu forvet için yeni bir teklif daha sundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Süper Lig'in gol kralı Aaron Boupendza'ya Fenerbahçe'nin ilgisi sürüyor. Fotomaç'ın haberine göre; Hatayspor'a bir miktar para ve takastan oluşan yeni bir teklif sunulduğu belirtiliyor.

Takas olarak kadroda düşünülmeyen isimler önerilirken, Hatayspor'un kararı bekleniyor.



Sarı-lacivertlilerin, Gabonlu forvetin menajeri ile anlaştığı bildirildi. Hatayspor önerilen şartları kabul ederse, Boupendza kadroya dahil edilecek. 24 yaşındaki oyuncu, ligde bu sezon 22 gol attı.

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