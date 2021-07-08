Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe umduğunu bulamadı! 35 milyondan oldular

F.Bahçe iki futbolcusu için büyük fiyasko yaşıyor... Fenerbahçe'nin geçen sezon 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan kiraladığı ve ligin bitimiyle bonservisiyle kadrosuna katmak durumunda kaldığı Samatta, yönetim kara kara düşündürüyor. Fener onu göndermek istiyor. Genk ve Lens, Samatta için 1 milyon 250 bin Euro civarında maaş teklif etti.