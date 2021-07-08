08 Temmuz 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe umduğunu bulamadı! 35 milyondan oldular

Transfer döneminde kadrosunu Serdar Dursun ve Steven Caulker'la güçlendiren Fenerbahçe, kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayırıp kaynak oluşturmak istiyor. Sarı-lacivertliler 6 milyon Euro'ya zorunlu satın opsiyonuyla kadrosuna kattığı Mbwana Samatta ve gelecek yıl planlamasında yer almayan Miha Zajc'ı yollamak isterken, gelen teklifler ise cezbetmedi. Kanarya bu iki futbolcuyla yollarını ayıramadığı için 35 milyondan oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe umduğunu bulamadı! 35 milyondan oldular
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.07.2021

F.Bahçe iki futbolcusu için büyük fiyasko yaşıyor... Fenerbahçe'nin geçen sezon 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan kiraladığı ve ligin bitimiyle bonservisiyle kadrosuna katmak durumunda kaldığı Samatta, yönetim kara kara düşündürüyor. Fener onu göndermek istiyor. Genk ve Lens, Samatta için 1 milyon 250 bin Euro civarında maaş teklif etti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe umduğunu bulamadı! 35 milyondan oldular

MECBUREN GERİ ÇEVİRDİ

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'den yıllık 2 milyon 750 bin Euro alan ve Sarı-Lacivertliler'le 2024 yılına kadar sözleşmesi olan 28 yaşındaki forvetin bu yüzden gelen teklifleri değerlendirmeye almadığı öğrenildi. Samatta geçen sezon 30 maçta sadece 6 gol attı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe umduğunu bulamadı! 35 milyondan oldular

BAŞKA TEKLİFLER BEKLİYOR

Genoa, Miha Zajc'in başarılı performansına rağmen Sloven orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanmadı ve 27 yaşındaki futbolcu Sarı- Lacivertli kulübe geri döndü... Önemli bir bonservis gelirinden olan Fenerbahçe diğer teklifleri beklemeye geçti.

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