Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Teknik direktör Vitor Pereira, göreve gelmesinin ardından raporonu yönetime sundu. Sarı lacivertlilerde gündem bir yandan gelecek oyuncular olurken, diğer yandan transfer teklifleri de değerlendirmeye alındı. Kanarya, özellikle Avrupa'dan önemli teklifler alan Ozan Tufan'ın satılması ihtimaline karşı alternatifini buldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Ozan Tufan için Premier Lig ve Serie A'dan teklifler olduğu ve görüşmelerin sürdüğü konuşuluyor. Fotomaç'ın haberine göre; Milli futbolcunun satılma ihtimaline karşılık alternatif olarak Krasnodar'dan Tonny Vilhena'nın belirlendiği iddia edildi. 26 yaşındaki Hollanda'lı futbolcu merkez orta saha ve ön liberoda görev yapıyor. Bu sezon 35 karşılaşmada oynayan ve 3 gol, 3 asistlik perforans ortaya koyan Vilhena'nın Krasnodar ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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