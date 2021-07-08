Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sağ beke sürpriz aday! Bendeguz Bolla...
Gökhan Gönül'ün opsiyonunu kullanmayan ve ilk 11'de direkt oynayabilecek bir sağ bek transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, gündemine Sime Vrsaljko'yu almıştı. Sarı-lacivertliler, ayrıca Attila Szalai'nin vatandaşı ve milli takımdan arkadaşı Bendeguz Bolla için de devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Gökhan Gönül'le yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe'de sağ bek transferi için arayışlar sürüyor. Atletico Madrid formasını giyen Sime Vrsaljko ile ilgilenen Sarı-Lacivertliler'in gündemine çok sürpriz bir isim girdiği öğrenildi.
ATTILA SZALAI ETKİSİ!
Takvim'in haberine göre; Geçen sezon transfer edilen Attila Szalai'nin müthiş performansı sonrası Macar futboluna olan ilgisini artıran Fenerbahçe'nin Bendeguz Bolla'yı listesine aldığı belirlendi. Macar Ligi takımlarından Fehervar formasını giyen 21 yaşındaki sağ bek, Macaristan'ın EURO 2020 kadrosunda yer aldı.
Teknik direktör Marco Rossi'nin daha çok tecrübeli isimleri oynatmasından dolayı turnuvada dakika alamayan Bolla'nın gelecekte Macaristan'ın değişilmez ismi olması bekleniyor. Bolla geçen sezon 37 resmi maçta forma giyerken 1 gol atıp 5 asist yaptı. U21 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Bolla geleceği çok parlak bir isim olarak gösteriliyor.
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