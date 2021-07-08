Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sağ beke sürpriz aday! Bendeguz Bolla...

Teknik direktör Marco Rossi'nin daha çok tecrübeli isimleri oynatmasından dolayı turnuvada dakika alamayan Bolla'nın gelecekte Macaristan'ın değişilmez ismi olması bekleniyor. Bolla geçen sezon 37 resmi maçta forma giyerken 1 gol atıp 5 asist yaptı. U21 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Bolla geleceği çok parlak bir isim olarak gösteriliyor.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ