08 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Vedat Muriqi transferinde sona yaklaştı! Maurizio Sarri'nin kararı bekleniyor
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde golcü arayışları devam ediyor. Sarı lacivertliler, rekor bonservis bedeliyle takımdan ayrılan Vedat Muriqi'nin geri dönmesi için bir süredir temaslarını sürdürüyordu. Lazio'da istediği başarıyı yakalayamayan Kosovalı golcü de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Transferde son karar ise Murizio Sarri'de. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Forvette ilk hedeflerden Vedat Muriç için Lazio'ya kiralama teklifi yapıldı, yanıt bekleniyor. Teknik direktör Maurizio Sarri'nin onay vermesi halinde Muriç kadroya dahil edilecek. Kosovalı yıldızın da Fenerbahçe'ye dönmeye olumlu baktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtiliyor. Golcü listesinde yer alan Marko Arnautovic'in ise istediği yıllık 4 milyon euro ve 3 senelik sözleşme şartlarının ağır bulunduğu öğrenildi.
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