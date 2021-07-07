Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil'den anlamlı hareket! Zinchenko ile birlikte...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Premier Lig devi Manchester City forması giyen Ukraynalı sol bek Oleksandr Zinchenko ile birlikte Ukrayna'da ihtiyaç sahibi çocukları ameliyat ettirdi. (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil ve Manchester City'nin sol beki Oleksandr Zinchenko, Ukrayna'da ihtiyaç sahibi çocukları ameliyat ettirdi.
MESUT ÖZİL SAYESİNDE DÜNYAYA YAYILDI
BigShoe adındaki yardım derneği altında her ay farklı ülkede ihtiyaç sahibi çocukların sağlık ihtiyaçlarını karşılayan ve ameliyatlarını gerçekleştiren Mesut Özil, bu ay ise Ukraynalı futbolcu Zinchenko ile birlikte ülkesindeki çocukların ameliyatını üstlendi. Her ay belirlenen ülkeye doktorlarla giden BigShoe ekibi, iki hafta boyunca çocuklarla ilgilenip, onların ameliyatlarını gerçekleştiriyor. Aynı ekip bir sonraki ay ise yine farklı ülkelerdeki çocukların yardımına koşuyor.
İlk olarak 2006 yılında yardımlarına başlayan dernek, 2014'te Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Mesut Özil'in 11 ihtiyaç sahibinin sağlık ihtiyaçlarını karşılamasıyla ismini duyurdu. Dernek gelecek ay ise Kamerun'da belirlenen çocukların ameliyatlarını gerçekleştirecek.
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