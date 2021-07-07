Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Öznur Kablo Helena Ciak transferini açıkladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Öznur Kablo, geçtiğimiz sezon Lyon Asvel Feminin forması giyen Fransız basketbolcu Helena Ciak'ı kadrosuna kattığını duyurdu. (Fb spor haberi)
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon yapılanması doğrultusunda 2'nci dış transferini yaptı. Sarı-lacivertli ekip, İsveçli oyuncu Amanda Zahui'nin ardından son iki sezonu Fransız ekibi, Lyon Asvel Feminin'de geçiren Helena Ciak'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-lacivertli takımdan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Helena Ciak'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.
31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Lyon Asvel Feminin formasıyla Kadınlar Euroleague'de 10.5 sayı, 6.6 ribaund, 1.4 asist, 1.1 blok ortalamaları yakalamıştı.
Son olarak Lyon Asvel Feminin'de forma giyen Fransız Milli oyuncu Helena Ciak Fenerbahçe Öznur Kablo'da! ✍️— Fenerbahçe Öznur Kablo 🏆 (@fbkadinbasket) July 7, 2021
Ailemize hoş geldin Helena Ciak! 💛💙
👉 https://t.co/Uvf5hkDZdt pic.twitter.com/o6pQjbD9CL
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