Son dakika transfer haberleri: İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'den Edin Dzeko bombası

Steven Caulker ve Serdar Dursun'u kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin gündeminde Edin Dzeko var.La Gazzetta dello Sport'ta yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin, Edin Dzeko için 7.5 milyon Euro ve 3 yıllık sözleşme teklifi edeceği belirtildi.