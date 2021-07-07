Son dakika transfer haberleri: İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'den Edin Dzeko bombası
Geçtiğimiz sezon forvet hattından istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon gerekli takviyeleri yapıp şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Sarı-lacivertliler yıldız bir forvet almak isterken İtalyan basını Roma'dan Edin Dzeko için dev bir teklif yapıldığını duyurdu. İşte Fenerbahçe'nin Boşnak yıldıza sunduğu o teklif... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Steven Caulker ve Serdar Dursun'u kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin gündeminde Edin Dzeko var.La Gazzetta dello Sport'ta yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin, Edin Dzeko için 7.5 milyon Euro ve 3 yıllık sözleşme teklifi edeceği belirtildi.
Haberde, Boşnak yıldızın Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile görüştükten sonra geleceğiyle ilgili kararını vereceği öğrenildi. Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden 35 yaşındaki golcü oyuncu, geçen sezon forma giydiği 38 maçta 13 gol ve 5 asist kaydetti.
EN CAZİP TEKLİF FENERBAHÇE'DEN
Birçok kulübün Dzeko için teklifte bulunduğu öğrenilirken bunların arasında en cazip teklifin F. Bahçe'ninki olduğu da ifade edildi.
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