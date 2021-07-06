06 Temmuz 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de flaş Aaron Boupendza gelişmesi! Vitor Pereira...

F.Bahçe'de flaş Boupendza gelişmesi! Pereira...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.07.2021

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon hücum hattından istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, forvet bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Darmstadt 98 formasıyla Bundesliga 2'de gol kralı olan Serdar Dursun'un renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin Aaron Boupendza'yi transfer etmek istediği öne sürülmüştü. Gabonlu futbolcunun transferi için teknik direktör Vitor Pereira'nın kararının beklendiği öğrenildi. (FB spor haberi)

Forvete Serdar Dursun dışında bir transfer daha yapmayı planlayan Kanarya'da seçimi Vitor Pereira yapacak. Tekrar temas kurulan Aaron Boupendza da listede yer alıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Pereira'nın Gabonlu oyuncunun maç videolarını izleyip karar vermesi bekleniyor. F.Bahçe'nin gündeminde Vedat Muriqi, Marko Arnautovic ve Sporar gibi golcüler yer alıyor. Sürpriz isimlerle de görüşüldüğü belirtiliyor.

F.Bahçe'de 3. imza yolda! Pereira'nın vatandaşı geliyor haberin devamı

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