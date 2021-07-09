09 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Adı Fenerbahçe ile anılan Fabio Borini'nin yeni adresi belli oluyor!

Fenerbahçe'nin, sezonun sona ermesiyle birlikte kadrosuna katacağı iddia edilen Fabio Borini hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio'nun verdiği habere göre, Fatih Karagümrük forması giyen yıldız oyuncunun, İngiltere'ye transfer olacağı öne sürüldü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Adı Fenerbahçe ile anılan Fabio Borini'nin yeni adresi belli oluyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

Transfer döneminin ilk günlerinde ismi Fenerbahçe ile anılan Fabio Borini, İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City'e transfer olmak üzere.

Son dakika transfer haberi: Adı Fenerbahçe ile anılan Fabio Borini'nin yeni adresi belli oluyor!

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen deneyimli oyuncunun Birmingham City ile anlaşma sağladığını öne sürdü. Borini'nin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Adı Fenerbahçe ile anılan Fabio Borini'nin yeni adresi belli oluyor!

İSMİ FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI
Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini, sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. O dönem konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Gitmek istemeyen oyuncularımız da var. Borini mesela kontrat uzatmak istedi. Borini'ye de bir sürü kulüpten teklif var, 1 yıl daha kontratı var aslında." demişti.

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