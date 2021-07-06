Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Fabio Martins transferini bitiriyor!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıkları için Topuk Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Takımı Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'ya emanet eden sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazandı. Yaz transfer dönemine Serdar Dursun ve Steven Caulker takviyeleriyle giriş yapan Kanarya, kadroda düşünmediği Diego Perotti'nin yerine Fabio Martins'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcuyla ile her konuda anlaştığı ve yönetimin Braga ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Vitor Pereira'yı teknik direktörlük koltuğuna getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ilk bombayı patlatıyor... Takımdan ayrılması an meselesi olan Diego Perotti'nin yerine sol açık arayan Sarı-Lacivertli yönetim hedefe ulaşmaya çok yaklaştı.
1 YILDIR ONUN PEŞİNDELER
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yaklaşık 1 yıldır transfer gündeminde yer alan Fabio Martins'i bitirme noktasına getirdi. Pereira da vatandaşının transferine onayı verdi.
İLK HEDEF KİRALIK ALMAK
Yönetimin 27 yaşındaki Martins ile her konuda anlaştığı, Braga ile pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Fener'in ilk hedefi yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak.
2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Eğer Portekiz kulübü ikna olmazsa bu kez bonservis pazarlıkları başlayacak. Sarı-Lacivertliler'in 2 yıl daha sözleşmesi olan Martins için 4 milyon Euro teklif edeceği belirtiliyor.
GEÇEN SEZON SON DAKİKADA İMZA YATMIŞTI
Fabio Martins uzun bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor. Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon başında hem Braga hem de Portekizli yıldızla yine her konuda anlaşmış ancak transfer yatmıştı. Bunun nedeni Martins'in Al Shabab'tan gelen astronomik teklifi kabul etmesiydi. Ancak Martins, Suudi Arabistan'da mutlu olamayınca Braga'ya geri döndü. Suudi Arabistan Ligi'nde 26 maça çıkan Fabio Martins 9 gol atıp 4 asist yaptı.
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