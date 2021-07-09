09 Temmuz 2021, Cuma

FUTBOL

Fenerbahçe U19 1-2 Trabzonspor U19 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | F.Bahçe'yi deviren Fırtına finalde!

F.Bahçe'yi deviren Trabzonspor finalde! Maç özeti
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 Giriş Tarihi: 09.07.2021

Süper Lig U19 Gelişim Ligi yarı final maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Bordo mavililerin gollerini, Muhammet Akpınar ve Mustafa Köroğlu kaydetti. Sarı lacivertlilerde ise Yiğit Efe Demir'in golü galibiyet için yetmedi. Fırtına, bu sonuçla finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig U19 Gelişim Ligi yarı final maçında Fenerbahçe ile Trabzonsor karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede bordo mavililer, zorlu rakibini 2-1'le geçti. Trabzonspor'un gollerini Muhammet Akpınar ve Mustafa Köroğlu kaydetti. Fenerbahçe'nin tek sayısı ise Yiğit Efe Demir'den geldi. Bordo mavili takım, bu sonuçla finale yükselerek Galatasaray'ın rakibi oldu.

İki takım arasındaki final maçı 13 Temmuz'da oynanacak.

MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe U19 1-2 Trabzonspor U19 (MAÇ ÖZETİ)

MAÇIN GOLLERİ

GOL | Fenerbahçe 0-1 Trabzonspor
GOL | Fenerbahçe 0-2 Trabzonspor
GOL | Fenerbahçe 1-2 Trabzonspor

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